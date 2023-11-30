Курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 39,72 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 1 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,35 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 39,72 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 24 копейки по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,35/36,37 грн/долл., евро - 39,78/39,80 грн / евро.

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Курс валют в Украине

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины сегодня, 30 ноября, остался на предыдущем уровне – 37,70 грн за доллар в среднем. Курс евро по гривне сегодня подорожал на 2 копейки и составляет 41,12 грн за евро.

В "Приватбанке" курс наличного доллара сегодня, 30 ноября, остался на предыдущем уровне – 37,35 грн за доллар. Курс евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 41,00 грн за евро.

Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня утром не менялся и составляет 37,55 грн/долл. (продать доллар можно за 37,45 грн). Евро также остался на предыдущем уровне – 41,00 грн/евро (курс продажи-40,85 грн/евро).

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