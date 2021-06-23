При этом курс гривни к евро ослаб до 32,60 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 24 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,27 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 32,60 грн/евро, то есть гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс на завтра

100 USD США – 2727,37 (23 июня – 2730,5)

100 EUR – 3260,03 (23 июня – 3246,7)

Курс на межбанке

На межбанковском валютном рынке Украины к 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 27,29/27,31 грн/долл., к евро – на уровне 32,59/32,61 грн/евро.

Курс в предыдущий рабочий день

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на среду, 23 июня, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,31 грн/долл., то есть гривня ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Екатерина Жирий