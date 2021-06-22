Нацбанк пытается сдержать курс гривны от чрезмерного укрепления.

Фактически за последние две недели евро подешевел на одну гривну, доллар в Украине тоже просел.

Экономисты объясняют это тем, что нет спроса на валюту внутри страны. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Украине начнет расти доллар-прогноз Одна из причин - это то, что до сих пор закрыты границы в большинство стран, и немного валюты тратится на отдых, она просто не вывозится из Украины.

Но у падения курса доллара и евро есть и негативная сторона.

"Если мы говорим о долгосрочной перспективе, то почему это для людей плохо? Те предприятия, где они работают, становятся менее конкурентными. Должны уменьшать производство. Соответственно теряются рабочие места и доходы этих людей", - объясняет экономический эксперт Борис Кушнирук.

Также Кушнирук дал прогноз курса доллара в Украине до конца года. По его словам, июль и по крайней мере две трети августа с большой вероятностью гривня будет укрепляться. В сентябре, продолжил он, мы увидим один этап ослабления гривни по отношению к доллару. Декабрь - доллар снова начнет расти в цене.

Курс валют в обменниках 22 июня

Курс гривны к доллару в обменных пунктах Киева на утро вторника, 22 июня, ослаб на 5 копеек - до 27,30 грн/долл.

К евро украинская валюта укрепилась на 9 копеек - до 32,60 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 27,10 грн за доллар, евро - 32,15 грн за евро.

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Автор: Ольга Робейко