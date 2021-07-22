По словам министра экономики, государство в 2014-2019 годах кардинально уменьшило расходы на реальную экономику.

Кардинальное недофинансирование реального сектора экономики со стороны государства провоцирует сокращение реальных инвестиций.

Как сообщила пресс-служба Министерства экономики, это отметил первый вице-премьер-министр - министр экономики Украины Алексей Любченко в своей колонке, опубликованной в издании LB.ua.

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"Государство в 2014-2019 годах кардинально уменьшило расходы на реальную экономику. Вопреки либеральным ожиданиям стремительное сокращение государственного спроса не имело никакого положительного влияния на активизацию экономической деятельности. Напротив, рестрикционный шок для экономики спровоцировал сокращение реальных инвестиций с середины 2018 года", - пояснил Любченко.

Инвестиции в экономику

По данным Госстата, капитальные инвестиции в экономику Украины в 2020 году по сравнению с 2019 годом сократились на 18,55% - до 508,22 млрд грн.

При этом объем капитальных инвестиций в Украине в 2019 году вырос на 11% по сравнению с 2018 годом - до 584,45 млрд грн.

Что такое реальный сектор экономики

Реальный сектор экономики - совокупность отраслей экономики, производящих материальные и нематериальные товары и услуги, за исключением финансово-кредитных и биржевых операций, относящихся к финансовому сектору экономики.

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Автор: Богдан Слуцкий