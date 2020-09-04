Иностранцы избавляются от украинских облигаций и выводят деньги / REUTERS
Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам недели сократился на 0,31 миллиарда гривень, или на 0,4%, – до 86,48 миллиарда гривень.
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Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины. "Текущая доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины снизилась до 10,5%, а по сравнению с началом года объемы вложений снизились на 29,3 миллиарда гривень, или на 25,3%", - говорится в сообщении.
Что этому предшествовало
- Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 миллиарда гривень, или в 18 раз, - до 115,8 миллиарда гривень.
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