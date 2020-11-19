Министр финансов коммуницирует с МВФ по поводу проекта госбюджета.

До конца недели правительство планирует подать в Верховную Раду проект государственного бюджета на следующий год для принятия его во втором чтении.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан.

«От принятия бюджета также зависит дальнейшее сотрудничество с МВФ. Но хочу опровергнуть заявления политических оппонентов, что МВФ из Украины ушел. Продолжается коммуникация. Сегодня министр финансов коммуницирует с МВФ по поводу проекта бюджета, и до конца недели правительство планирует его подать ко второму чтению в Верховную Раду», - сказал Мокан.

Также он добавил, что с МВФ нужно согласовать еще и вопрос независимости Национального банка, а также антикоррупционных законопроектов.

«Сейчас, кроме бюджета, будет остро стоять вопрос антикоррупционной инфраструктуры и независимости Национального банка. Это фактически три глобальных вопроса, которые нужно будет согласовать с МВФ, предложить алгоритм решения этих вопросов, предложить проекты документов и принять бюджет, и выходить на конструктив по поводу получения транша», - отметил Мокан.

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Ключевые цифры госбюджета-2021

Ключевые цифры бюджета на следующий год выглядят следующим образом:

рост ВВП + 4,6%;

средний курс - 29,1 грн/долл;

доходы госбюджета - почти 1,1 трлн грн;

расходы госбюджета - 1,3 трлн грн;

дефицит бюджета - 270 млрд грн.

Хронология событий

14 сентября Кабмин утвердил проект госбюджета на следующий год.

18 сентября 2020 года Кабмин представил в парламенте проект госбюджета на 2021 год.

Заместитель председателя фракции «Голос» Железняк сообщил, что к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2021 год депутаты подали свыше 2,4 тыс. поправок.

16 октября 2020 года заседание Комитета Верховной Рады по вопросам бюджета, на котором должны были утвердить поправки к проекту государственного бюджета на 2021 год было отменено.

29 октября 2020 года первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк заявил о том, что рассмотрение в первом чтении проекта госбюджета-2021 было предварительно запланировано в парламенте на 5 ноября.

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Автор: Дмитрий Хилюк