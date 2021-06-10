Объем торговли между Украиной и Италией в 2020 году достиг почти четыре миллиарда евро и имеет существенный потенциал для роста.

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Луиджи Ди Майо и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба поблагодарили бизнесменов двух стран за активное сотрудничество, которое способствует экономическому развитию государств.

Соответствующее заявление дипломаты сделали 10 июня на Украинско-итальянский бизнес-форум, который прошел в Киеве.

"Дорогие итальянские и украинские бизнесмены, когда вы подписываете контракты, когда вы делаете новые проекты, вы не просто зарабатываете деньги, вы не просто создаете дополнительные рабочие места в Украине и в Италии, вы не просто платите налоги в бюджеты наших стран, вы цементируете взаимоотношения этих двух стран", - сказал Кулеба.

Ди Майо в свою очередь сообщил, что объем торговли между Украиной и Италией в 2020 году достиг почти четыре миллиарда евро и имеет существенный потенциал для роста.

"Мы должны определить более четкие планы по экономическому сотрудничеству между нашими странами, для этого здесь и присутствуют представители нашего бизнес-сообщества", - сказал Ди Майо.

В присутствии дипломатов был подписан контракт между международной вертикально интегрированной горно-металлургической группой "Метинвест" и мировым поставщиком технологий для металлургии итальянской компанией Danieli. Со стороны украинской компании документ подписал генеральный директор Юрий Рыженков, а со стороны итальянского поставщика - гендиректор Джакомо Марески Даниэли.

Подписание документа позволит осуществить поставку современного оборудования для строительства нового цеха по производству холоднокатаного проката на меткомбинате имени Ильича в Мариуполе. Инвестиции в него превысят 1 миллиард долларов и при этом будет создано более 230 рабочих мест.

Как сообщал УНИАН, "Метинвест" запускает масштабный проект строительства нового цеха по производству холоднокатаного проката на меткомбинате имени Ильича в Мариуполе, стоимостью 1 млрд долларов.

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Автор: Иван Бойко