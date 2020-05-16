Глава МВФ рассказала, сколько лет понадобится на восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19

По ее мнению, мировая экономика выйдет на докризисный уровень через три года.

На восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19 понадобится три года.

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Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, сообщает «Голос Америки». По ее мнению, мировая экономика выйдет на докризисный уровень в 2023 году.

«Самый большой шок уже прошел», - сказала Георгиева.

Она отметила, что в марте 170 стран показали экономическое падение.

«Без наличия медицинского решения, к сожалению, для некоторых экономик могут исполниться более негативные сценарии. Неизвестность относительно поведения вируса затмевает горизонт прогнозов», - заявила Георгиева.

Все же МВФ прогнозирует частичное восстановление мировой экономики уже в 2021 году.

Фонд наращивает количество программ для поддержки экономики развивающихся стран, а также рассматривает возможность списания долгов для самых бедных стран.

«Тратьте сколько можете, а затем тратьте немного больше на врачей, медсестер, уязвимое население в вашей стране», - отметила Георгиева.

Как сообщал УНИАН, 12 мая директор МВФ Кристалина Георгиева признала, что ее организации "очень вероятно" придется сократить прогноз по росту мировой экономики. Поскольку пандемия коронавируса ударила по многим странам сильнее, чем ожидалось.