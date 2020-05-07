МВФ назначил нового главу миссии в Украине

Новым главой миссии стала Иванна Владкова Голлар.

Международный валютный фонд (МВФ) назначил главой своей миссии в Украине гражданку Болгарии Иванну Владкову Голлар.

Читайте такжеУкраина и МВФ обсуждают новую программу помощи для борьбы с последствиями COVID-19

Об этом сообщила пресс-служба представительства МВФ в Украине со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана.

«Иванна Владкова Голлар, гражданка Болгарии, назначена главой миссии МВФ в Украине», - заявил Люнгман.

Она сменила на этой должности Рона ван Родена с 1 мая.

Ранее Голлар возглавляла миссии МВФ в Молдове и Южной Македонии.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов ожидает, что до конца 2020 года Международный валютный фонд в рамках новой кредитной программы перечислит Украине два транша на общую сумму 3,5 млрд долл.