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МВФ назначил нового главу миссии в Украине

18:40, 07 мая 2020
Финансы
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом сообщила пресс-служба представительства МВФ в Украине со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана.

«Иванна Владкова Голлар, гражданка Болгарии, назначена главой миссии МВФ в Украине», - заявил Люнгман.

Она сменила на этой должности Рона ван Родена с 1 мая.

Ранее Голлар возглавляла миссии МВФ в Молдове и Южной Македонии.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов ожидает, что до конца 2020 года Международный валютный фонд в рамках новой кредитной программы перечислит Украине два транша на общую сумму 3,5 млрд долл.

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