МВФ назначил нового главу миссии в Украине
18:40, 07 мая 2020Финансы
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Новым главой миссии стала Иванна Владкова Голлар.
Иллюстрация REUTERS
Международный валютный фонд (МВФ) назначил главой своей миссии в Украине гражданку Болгарии Иванну Владкову Голлар.
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Об этом сообщила пресс-служба представительства МВФ в Украине со ссылкой на постоянного представителя МВФ в Украине Йоста Люнгмана.
«Иванна Владкова Голлар, гражданка Болгарии, назначена главой миссии МВФ в Украине», - заявил Люнгман.
Она сменила на этой должности Рона ван Родена с 1 мая.
Ранее Голлар возглавляла миссии МВФ в Молдове и Южной Македонии.
Как сообщал УНИАН, Министерство финансов ожидает, что до конца 2020 года Международный валютный фонд в рамках новой кредитной программы перечислит Украине два транша на общую сумму 3,5 млрд долл.
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