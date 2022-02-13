Глава парламентского финансового комитета Даниил Гетманцев ответил на заявления некоторых экспертов о том, что реформы якобы уводят экономику в тень. Ранее об этом говорил блогер Михаил Кухар, приводя цифру в 65 миллиардов гривен. Имеено столько средств украинцы сняли с банковских счетов в 2021 году. Они, говорит Кухар, ушли в "тень".

В комментарии изданию "Вести" Гетманцев опроверг эту информацию.

"На самом деле Михаил занимает особое место в довольно обширной коллекции моих хейтеров. Можно сказать, что это мой любимый хейтер. Ему удается иногда в одном сообщении объединить все дурачества с курса "Макроэкономика за 12 часов" с полным отсутствием элементарного смысла. Ну, например, обвинить Гетманцева в тенизации экономики в 2021 году, ссылаясь на мои инициативы, вступившие в силу с 2022 года", - заявил он.

Депутат подчеркнул, что показатели наличных вне банковской системы растут в Украине с 2008 года. Он также назвал причину такого явления: "В 2020 году этот показатель был более 130 млрд грн. Рост происходит по утверждению самого Нацбанка исключительно в результате инфляционных процессов и спроса на ликвидные активы по причине пандемии".

В отношении теневой экономики Гетманцев добавил, что по данным Минэкономики, ее объему на 1 в. п. в период с января по сентябрь 2021 года.