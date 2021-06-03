Киев делает смелую ставку, пытаясь стать мировым центром криптовалют, которая несет для него особые риски.

Представьте страну с такой себе экономикой, которая экспортирует в основном металлы и аграрную продукцию, но живет без больших иностранных инвестиций. Как превратить ее в горячее направление для международных потоков денег?

Украина убеждена, что знает ответ. Она делает большую ставку на криптовалюты. Это может превратить погрязшую в бедах страну в глобальный центр передовых финансистов. Но криптовалюты также могут принести и проблемы. Об этом на страницах Foreign Policy пишет научный сотрудник American Enterprise Institute и член Национальной комиссии Великобритании по готовности Элизабет Броу.

Читайте такжеМинюст США начал расследование против крупнейшей криптовалютной биржи мираЗавод по "майнингу" Bitcoin - процессу обмена вычислительных мощностей на криптовалюту - может скоро появиться возле Запорожской АЭС недалеко от украинской границы с Россией. Это крупнейшая атомная электростанция в Европе. Но будущий завод криптовалюты, соглашение о котором было подписано в прошлом году и предусматривает инвестиции на 700 миллионов долларов, будет потреблять, а не генерировать энергию. И мощное производство на Запорожской АЭС обеспечит ее, что даст шанс украинской индустрии улучшить свой имидж и избавиться от давней ассоциаций с катастрофой в Чернобыле.

Размещение завода Bitcoin рядом с мощной электростанцией - это действительно идеальный план. Другое такое предприятие строят возле АЭС в Ривне на западе Украины силами "Энергоатома" и нидерландской компании Bitfury, которая специализируется на инфраструктуре для криптовалют. Но с точки зрения финансов, запорожский центр может столкнуться с нелегким путем. В сделке по его построению участвует инвестиционная фирама Yom Capital, которая базируется на Кипре. Ее корпоративный след очень незначителен. Yom Capital и несколько связанных с ней компаний зарегистрированы на Мальте, о чем свидетельствуют данные Международного консорциума журналистов-расследователей. Одна из них - South East Trading - имеет только юридический почтовый адрес, на который зарегистрированы многие фирмы. Она не ведет никакой деловой активности.

Если отложить вопрос инвесторов в сторону, Украина делает большую ставку на криптовалюты. В документе под названием "Виртуальные активы в Украине" министерство цифровой трансформации описало, как страна собирается превратиться в главное направление криптовалют в мире. В дополнение к одобрению нового закона "О виртуальных активах", первое чтение которого состоялось в украинском парламенте в прошлом декабре, Украина собирается активно привлекать бизнес в сфере криптовалют через очень конкурентные налоговые ставки. Компаниям предложат платить 5% от доходов и освободят от НДС. Отдельные же бизнесмены будут платить 5%-й налог в течение льготного периода до конца 2025 года.

"У нас в Украине много талантливых кадров и мощное сообщество разработчиков блокчейн. Они подхватили тенденцию криптовалют быстрее, чем люди в других странах, и поняли, как построить бизнес на их основе", - сказал заместитель министра цифровой трансформации Александр Борняков.

Читайте такжеЗаявление Илона Маска и пессимизм инвестора обрушили биткоинВ настоящее время в Украине уже работает около 100 компаний из сектора криптовалют, даже несмотря на то, что специальное законодательство еще не было одобрено. Отчет компании по кибербезопасности Hacken и Украинской ассоциации венчурного и частного капитала (UVCA) свидетельствует, что за период с июля 2019 по июнь 2020 года из Украины была выведена криптовалюта на 8,2 миллиарда долларов, а еще на 8 миллиардов, наоборот, зашло в страну. Ежедневный объем трансакций криптовалют в Украине теперь составляет 150-200 миллионов долларов.

"Когда мы утвердим законодательство, Украина станет одним из главных направлений для криптовалют в мире. Не так много стран крипто-лояльны, поэтому компании выбирают именно такие", - пояснил Борняков.

По его мнению, после одобрения законодательства в Украине будут работать около 2 тысяч фирм, которые занимаются криптовалютами. Дата-майнинговые центры должны убедить компании открыть украинский офис. Поскольку этот бизнес чрезвычайно энергозатратный. Майнинг криптовалют требует астрономических объемов электроэнергии. Потому что цифровые монеты изготавливаются и продаются через массивную и очень сложную цифровую бухгалтерию, под названием блокчейн. Фактически неограниченное количество мощных компьютеров могут подсоединиться к этой бухгалтерии.

Financial Times в прошлом месяце писал, что, согласно последним расчетам индекса электропотребления для Bitcoin, майнинг поглощает 133,68 тераватт-часов электроэнергии в год. Это больше, чем потребила Швеция за весь 2020-й (131,8 тераватт-часов) и немного меньше, чем было использовано в Малайзии (147,21 тераватт-часов). Такое положение вещей поразило даже энтузиаста криптовалют Илона Маска, который недавно объявил, что за автомобили Tesla больше нельзя платить с помощью Bitcoin. Это важное изменение, учитывая, что Tesla владеет 1,5 миллиардами долларов в этой криптовалюте. Выход Маска обвалил рынок на примерно 370 миллиардов долларов.

Читайте такжеСтоимость основного конкурента биткоина завышена на 75% - JPMorganЕсли правительства, ученые и даже Маск считают, что криптовалюты слишком опасны для планеты, стоит ли тогда в них инвестировать? Швейцарский кантон Цуг считает, что стоит. С февраля люди и бизнес в кантоне могут платить налоги в криптовалюте. Цуг называют "Крипто долиной", поскольку он уже стал горячей точкой для такого бизнеса благодаря установлению выгодных правил. По состоянию на минувший сентябрь небольшой кантон с населением 129 тысяч человек стал домом для 439 фирм, занимающихся криптовалютой.

"Привлечение криптовалютных фирм - это разумный шаг кантона Цуг и Украины. Крипто - технология будущего. И она с нами на долго", - сказала исследователь криптовалют из Варшавской школы экономики Катажина Цюпа.

Учитывая статус кантона Цуг, не удивительно, что именно местный политик недавно опубликовал цифры об углеродном следе среднестатистической транзакции Bitcoin. Оказалось, что выбросы углекислого газа такие же, как от 721554 транзакции через систему VISA или от одного домохозяйства в США за 23 года.

"Конечно, статус Крипто долины идет на пользу имиджу кантона Цуг. Но нельзя заботиться об окружающей среде и одновременно продвигать Bitcoin. Люди говорят, что биткойн становится чище. Но действительно ли это так? Индустрия на столько децентрализована. В ней нет господина Крипто, который принял бы решение, что валюта должна стать чище", - пояснил социал-демократ Жером Питер.

Но Швейцария на третьем месте в индексии восприятия коррупции от Transparency International. Она хорошо разбирается в анонимных денежных операциях. Но криптовалюты больше, чем тайные банковские счета, создают риск перевода грязных денег. Несмотря на то, что такие цифровые деньги легальны, тот факт, что цепь трансакции не требует реального имени пользователя, делает их желанными для преступников. Страховой брокер Marsh сообщает, что в первом полугодии 2020 года платежи хакерам, которые используют программы-вымогатели, выросли на 60%. При этом, 98% этих перерасчетов были выполнены с помощью Bitcoin.

"Криптовалюты в широком понимании - это фантастическая и нужная возможность для глобальной экономики. Но люди злоупотребляют ими, например, используя для отмывания денег. Каждая страна пытается бороться с этим. Но если мы попытаемся ввести национальные или местные ограничения для использования криптовалюты, крипто-компании просто уйдут в другое место. Именно поэтому в Украине их может стать очень много", - пояснила Цюпа.

Читайте такжеВ США задержали преступников, которые обворовывали банковские сейфы в УкраинеТемная сторона криптовалют бросает вызов Украине, которая занимает 117 место в индексе восприятия коррупции. Желание украинцев искоренить взяточничество помогло президенту Владимиру Зеленскому победить на выборах. Но страна все еще не улучшила свое положение. С 2019 года, когда Зеленский был избран президентом, Украина поднялась выше в Индексе восприятия коррупции лишь на несколько ступеней. МВФ тоже обеспокоен слишком медленным прогрессом. Добавьте к этой смеси сектор, в который люди приходят, чтобы не раскрывать свои финансовые операции, и можно получить опасный результат.

"Если у вас коррумпированная страна, а вы позволяете криптовалютам действовать анонимно, это может привлечь тех, кто отмывает деньги. Если вам не удается побороть коррупцию в нынешнем состоянии, как вы собираетесь ее искоренить, когда будут еще и вызовы криптовалюты?"- сказала Цюпа.

Борняков уверяет, что хорошо знает о рисках, которые таят в себе криптовалюты.

"Это технологическая инновация. А технические инновации часто используются преступники. Но мы должны учесть как возможности, так и риски. Мы абсолютно понимаем, что криптовалюты могут быть использованы преступниками. Но ведь наличные они тоже используют", - сказал заместитель украинского министра.

Многие криптовалютные компании вполне легально уже работают в Украине. Среди них компании по разработке блокчейн, которые создают очень сложные алгоритмы для транзакций криптовалют. Также есть много финтех-бизнесов и фирм по поддержке, названия которых известны в Кремниевой долине. Но есть и такие компании, как Milton Group. В прошлом году шведская газета Dagens Nyheter обнаружила, что работники ее офиса в Киеве уговаривали людей по всему миру инвестировать в фальшивые криптовалюты. Шведские прокуроры, расследующие этот случай, пытаются привлечь Европол и других европейских партнеров. А министр иностранных дел Швеции Анн Линде обсудила эту проблему с правительством Украины. Но до сих пор не было ни суда, ни даже обвинений.

Читайте такжеАрахамия рассказал, как потерял биткоины на 700 миллионов гривен (видео)Государственные служащие в Украине с особым энтузиазмом пользуются новыми валютами. Согласно правительственным данным, по состоянию на конец марта этого года украинские чиновники вместе задекларировали 46351 Bitcoin. Это составляет примерно 1,7 миллиарда долларов. В их собственности также целый ряд других криптовалют. Интересно, что больше всего ими владеют чиновники из городских советов, МВД и Национальной полиции. Такие цифры удивительны для страны, в которой средняя зарплата по состоянию на апрель составляла примерно 450 долларов в месяц. Тем более, что Украина надеется получить от МВФ 2,2 миллиарда долларов помощи в этом году.

Пытаясь превратиться из аграрной экономики в высокотехнологичную, Украина делает смелую ставку. Но хоть криптовалюты точно останутся на долго, попытка Киева стать эпицентром для них - это очень рискованый шаг.

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Перевод: Лесь Дымань