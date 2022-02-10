С 1 января 2022 года кассовые аппараты стали обязательными почти для всех физлиц-предпринимателей.

Предприниматели, которые выходят на акции протестов, выступая против введения кассовых аппаратов, находятся в неведении и не понимают, что установка РРО не представляет для них никакой угрозы.

Об этом в интервью УНИАН заявил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

Гетманцев напомнил, что на последней акции ФОПов прозвучал призыв к штурму парламента, что является преступлением.

"На последней акции один из лидеров этой секты совершил тяжкое преступление. Он призвал к штурму Верховной Рады. За что, я считаю, должен быть наказан в соответствии с действующим законодательством. Это точно не в интересах ФОПов, потому что подавляющее большинство уже установило РРО. Мы имеем примерно 350 тыс. РРО, которые установлены ФОПами", - заявил Гетманцев.

По его словам, далеко не все предприниматели до конца понимают безопасность установки РРО.

"Есть невежественные люди, находящиеся в заблуждении сказок, в заблуждении лжи. Нам не удается достучаться к некоторым из них, чтобы объяснить безопасность РРО. Мы просто должны пройти этот путь. И они должны убедиться, что это очень удобно. Людей специально обманывают. Им лгали два года. Специально приходили на базары и рассказывали, что им нужно будет устанавливать РРО, вести учет товаров, что их будут штрафовать за каждый шаг. Все эти сказки вешали на уши этим людям", - заявил Гетманцев.

Он также отметил, что на всех акциях присутствуют "проплаченные люди".

"Просто проплаченные люди, которые есть, к сожалению, на каждой акции. А есть те, кого обманули. На последней акции (25 января – УНИАН) половина из 63 задержанных даже не была ФОПами. Я хочу, чтобы мою позицию услышали все граждане, что они имеют право на фискальный чек и их права обеспечены с 1 января 2022 года", - заявил Гетманцев.

История законопроекта о кассовых аппаратах: