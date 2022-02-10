Предприниматели, которые выходят на акции протестов, выступая против введения кассовых аппаратов, находятся в неведении и не понимают, что установка РРО не представляет для них никакой угрозы.
Об этом в интервью УНИАН заявил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.
Гетманцев напомнил, что на последней акции ФОПов прозвучал призыв к штурму парламента, что является преступлением.
"На последней акции один из лидеров этой секты совершил тяжкое преступление. Он призвал к штурму Верховной Рады. За что, я считаю, должен быть наказан в соответствии с действующим законодательством. Это точно не в интересах ФОПов, потому что подавляющее большинство уже установило РРО. Мы имеем примерно 350 тыс. РРО, которые установлены ФОПами", - заявил Гетманцев.
По его словам, далеко не все предприниматели до конца понимают безопасность установки РРО.
"Есть невежественные люди, находящиеся в заблуждении сказок, в заблуждении лжи. Нам не удается достучаться к некоторым из них, чтобы объяснить безопасность РРО. Мы просто должны пройти этот путь. И они должны убедиться, что это очень удобно. Людей специально обманывают. Им лгали два года. Специально приходили на базары и рассказывали, что им нужно будет устанавливать РРО, вести учет товаров, что их будут штрафовать за каждый шаг. Все эти сказки вешали на уши этим людям", - заявил Гетманцев.
Он также отметил, что на всех акциях присутствуют "проплаченные люди".
"Просто проплаченные люди, которые есть, к сожалению, на каждой акции. А есть те, кого обманули. На последней акции (25 января – УНИАН) половина из 63 задержанных даже не была ФОПами. Я хочу, чтобы мою позицию услышали все граждане, что они имеют право на фискальный чек и их права обеспечены с 1 января 2022 года", - заявил Гетманцев.
История законопроекта о кассовых аппаратах:
- 3 ноября 2020 года председатель парламента Дмитрий Разумков заявил о том, что Верховная Рада намерена рассмотреть как неотложный проект закона об отсрочке использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения на год - до 1 января 2022 года.
- 4 ноября 2020 года стало известно о том, что законопроект об отсрочке кассовых аппаратов зарегистрирован в парламенте.
- В тот же день, 4 ноября 2020 года Рада провалила голосование по закону об отсрочке кассовых аппаратов.
- 17 ноября 2020 года Верховная Рада Украины во второй раз провалила голосование по законопроекту, которым предлагалось отсрочить использование кассовых аппаратов предпринимателями на упрощенной системе налогообложения до 1 января 2022 года.
- 15 декабря 2020 года физическим лицам-предпринимателям отменили обязательное ведение книги учета доходов. Речь шла о физических лицах-предпринимателях первой и второй групп и физлиц-предпринимателях третьей группы, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость.
- 17 декабря 2021 года Верховная Рада отказалась рассматривать перенос обязательного введения кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей (ФОП) еще на один год.
- 24 декабря 2021 года Кабинет Министров освободил предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций.
С 1 января 2022 года кассовые аппараты стали обязательными почти для всех физлиц-предпринимателей.
- 25 января ФОПы объявили бессрочную акцию протеста. Под парламентом было несколько тысяч человек, они пытались прорваться к зданию парламента, полиция начала их оттеснять, что привело к толкотне.
- В результате столкновений между митингующими и правоохранителями во время акции протеста 25 января 18 полицейских и 3 участника акции получили телесные повреждения различной тяжести.
- 26 января акция протеста представителей общественного движения предпринимателей #SaveФОП под Верховной Радой, которые протестуют против закона об обязательности кассовых аппаратов, продолжилась
- В связи с этим Верховной Раде предложили ввести мораторий до конца года на штрафы за неустановку регистратора расчетных операций, при условии, что в дальнейшем РРО все же будет установлен.