Фонд гарантирования выставит на аукцион пул активов пяти неплатежеспособных банков

На продажу 4 июня будет выставлен пул активов «ВТБ Банка», банка «Финансы и Кредит», "Диамантбанка", "Фидобанка" и банка "Траст".

Фонд гарантирования вкладов физических лиц Украины выставит на продажу 4 июня пул активов пяти неплатежеспособных банков - «ВТБ Банка», банка «Финансы и Кредит», "Диамантбанка", "Фидобанка" и банка "Траст".

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Как сообщили в пресс-службе фонда, торги пройдут на площадке «Дебтекс Украина» (DebtX) по голландской модели аукциона, а стартовая цена пула составляет 458,4 млн грн.

В частности, в состав пула вошли 220 прав требования и иных имущественных прав по кредитным договорам, а также дебиторская задолженность.

Согласно сообщению, средняя просрочка по кредитам составляет 8 лет, общая задолженность по договорам - 11,02 млрд грн.

"По большинству из кредитов продолжаются судебные дела, по 50 кредитным договорам открыты производства Государственной исполнительной службы, по 15 - уголовные дела. 34 заемщика зарегистрированы в зоне проведения ООС, на неподконтрольной территории", - сказано в сообщении.

В обеспечении по кредитам - коммерческая недвижимость в ряде областей Украины, а также

жилая недвижимость, земельные участки, имущественные права, транспорт и финансовое поручительство.

Отмечается, что в состав пула вошли активы, которые ранее выставлялись на торги, но не были выкуплены.

Как сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов физических лиц намерен во второй половине мая повторно выставить на торги пулы активов двух неплатежеспособных банков - "Дельта Банка" и банка "Надра".

Справка УНИАН. Фонд гарантирования вкладов физических лиц создан в 1999 году и является государственным специализированным учреждением, выполняющим функции государственного управления в сфере гарантирования вкладов и выведения неплатежеспособных банков с рынка.

С октября 2012 года в Украине размер гарантированной суммы вкладов установлен на уровне 200 тыс. грн.