Украинцы продолжают активно сдавать валюту / REUTERS
Украинцы в октябре продали через банковскую систему 1,357 миллиарда долларов, что на 53,5 миллиона долларов больше наличной иностранной валюты, чем купили.
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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, продажа валюты превысила ее покупку одиннадцатый месяц подряд.
С начала года, за январь-октябрь, украинцы продали через банковскую систему на 1,3 миллиарда долларов больше наличной иностранной валюты, чем купили.
Что этому предшествовало
- Украинцы в 2019 году продали через банковскую систему 14,943 миллиарда долларов, что на 176,8 миллиона долларов больше наличной иностранной валюты, чем купили.
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