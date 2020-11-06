Продажа валюты превысила ее покупку одиннадцатый месяц подряд.

Украинцы в октябре продали через банковскую систему 1,357 миллиарда долларов, что на 53,5 миллиона долларов больше наличной иностранной валюты, чем купили.

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Согласно данным на сайте Национального банка Украины, продажа валюты превысила ее покупку одиннадцатый месяц подряд.

С начала года, за январь-октябрь, украинцы продали через банковскую систему на 1,3 миллиарда долларов больше наличной иностранной валюты, чем купили.

Что этому предшествовало

Украинцы в 2019 году продали через банковскую систему 14,943 миллиарда долларов, что на 176,8 миллиона долларов больше наличной иностранной валюты, чем купили.

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Автор: Екатерина Жирий