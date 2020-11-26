Планируется, что до конца ноября долги по заработной плате будут закрыты в полной мере.

На харьковском заводе "Электротяжмаш" начата реализация программы финансового оздоровления, которая была разработана руководством завода и Фондом госимущества при содействии Кабмина и депутатов Верховной Рады.

Первым шагом стала выплата долгов по заработной плате за август, сентябрь и часть октября. Планируется, что до конца ноября долги по заработной плате будут закрыты в полной мере, сообщает Фонд госимущества Украины.

Помимо выплат зарплат, "Электротяжмашу" удалось привлечь оборотные средства в размере 200 миллионов гривень, отсутствие которых было причиной кризисного состояния предприятия в последние месяцы, а также реструктуризировать кредит "Укрэксимбанка" и привлечь новые инструменты финансирования.

Дирекция "Электротяжмаша" утвердила план отгрузок продукции в ноябре-декабре 2020 года с основными покупателями и достигло договоренностей о загрузке производственных мощностей заказами на 2021 год. Следовательно, в следующем году "Электротяжмаш" будет работать в штатном режиме.

"Электротяжмаш" входит в перечень объектов большой приватизации. Специализацией "Электротяжмаша" является разработка и производство турбо- и гидрогенераторов, крупных электрических машин постоянного тока для различных отраслей экономики. Продукция ЭТМ экспортируется в страны СНГ, ЕС, азиатские государства.

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Автор: УНИАН