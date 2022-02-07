В рамках этого производства бывший врио главы АРМА Виталий Сигидин, его заместитель Владимир Павленко и руководителя управления менеджмента активов Вахтанг Бочоришвили подозреваются в присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем.

Фигурантами скандального уголовного производства о похищении $400 тысяч со счетов Агентства по розыску и менеджменту активов стали врио главы АРМА Дмитрий Жоравович и полицейские Нацполиции.

Об этом говорится в постановлении следственного судьи Высшего антикоррупционного суда Маркияна Галабалы от 2 февраля 2022 года в рамках уголовного производства №420200000002497, которое расследуют детективы Национального антикоррупционного бюро Украины в отношении топ-должностных лиц Агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА), пишут Украинские новости.

Напомним, в рамках этого производства бывший врио председателя АРМА Виталий Сигидин, его заместитель Владимир Павленко и руководитель Управления менеджмента активов Вахтанг Бочоришвили подозреваются в присвоении, растрате или завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой (ч. 5 ст. 19). Речь идет о похищении 400 тысяч долларов со счетов АРМА. Средства принадлежали киевскому бизнесмену Сергею Киселеву, но были перечислены подставному лицу Игорю Королю.

Сейчас досудебное расследование по данному уголовному производству происходит и по фактам совершения уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем), ч. 3 ст. 28 (преступление, совершенное организованной группой), ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или извлечение неправомерной выгоды должностным лицом в крупном размере), ч. 4 ст. 358 (подделка документов) УК Украины.

Согласно тексту постановления ВАКС, количество свидетелей и других фигурантов в рамках производства за последний месяц увеличилось вдвое. В частности, статус свидетеля получил начальник Первого отдела Управления менеджмента активов АРМА Егор Сигарев, который, по данным следствия, познакомил другого участника схемы – Дениса Сердюка – с заместителем председателя АРМА Владимиром Павленко.

Еще один новый свидетель – Ольга Чмелик – оформляла платежные поручения и все документы для перевода средств с банковского счета АРМА на счет подставного лица, а не владельца средств.

Также фигурантами расследования, с которыми подозреваемым запрещено общаться, стали экс-замначальника Главного следственного управления Национальной полиции Украины Евгений Шевцов и старший следователь ГСУ НПУ Наталья Медведева. Напомним, именно Наталья Медведева в преддверии преступления отказывалась выполнять постановления Печерского районного суда города Киева и Киевского апелляционного суда об изъятии 400 тысяч долларов со счетов АРМА. Соответственно, если бы Медведева выполнила это решение суда, то преступления о похищении средств не произошло.

Также фигурантом расследования стал врио Главы АРМА Дмитрий Жоравович, назначивший отстраненного судом от должности руководителя управления менеджмента активов Вахтанга Бочоришвили на должность начальника отдела договорной работы АРМА. За шесть месяцев своего руководства Жоравович не инициировал проведение служебного расследования по незаконному завладению средствами со счетов АРМА. Виталий Сигидин и Владимир Павленко написали заявления об увольнении по собственному желанию и не получили выговоры.