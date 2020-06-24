СБУ накрыла масштабную сеть конвертационных центров с оборотом в 400 миллионов гривен

Сеть действовала в Киевской, Сумской и Харьковской областях

Служба безопасности Украины прекратила деятельность межрегионального конвертационного центра, который ежемесячно выводил в тень почти 400 миллионов гривен.

По данным досудебного следствия, «конверт» действовал в Киевской, Сумской и Харьковской областях. Об этом сообщает официальный сайт СБУ.

Читайте такжеГончарук намерен ликвидировать все теневые рынки в Украине

Организаторы предоставляли заказчикам услуги по минимизации налоговых платежей в государственный бюджет, легализации доходов и обналичивания средств. Незаконные финансово-хозяйственные операции осуществляли через ряд фирм с признаками фиктивности. Некоторые из них были оформлены на подставных лиц, в частности жителей временного оккупированных территорий Донбасса.

Правоохранители провели одновременные обыски в офисных помещениях, по местам жительства и в автомобилях участников сделки. Изъято компьютерную технику, магнитные носители информации, мобильные телефоны, банковские карточки, деньги, данные о клиентах и другие доказательства противоправной деятельности группы.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Наложен арест на изъятое имущество и заблокированы банковские счета «конверта». Проверяется информация относительно возможной причастности организаторов схемы к финансированию незаконных вооруженных формирований террористических организаций «Л/ДНР».

Ранее УНИАН сообщал о том, что 7 мая 2020 года СБУ было проведено более 100 одновременных обысков у фигурантов производства, связанных с работой и «крышеванием» конвертационных центров.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram