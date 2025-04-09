Стороны обсудили реализацию и начало новых проектов в сфере транспорта, социальной инфраструктуры, энергоэффективности и энергетики.

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) предоставляет Украине 300 млн евро на восстановление энергетики и критической инфраструктуры. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, соответствующие соглашения подписали в Брюсселе во время встречи с президентом ЕИБ Надеждой Кальвино.

Отмечается, что 100 млн евро банк предоставит на инвестиции в централизованное отопление, улучшение энергоэффективности, закупку необходимого оборудования, в частности установок для производства электроэнергии или тепла. Также дополнительные 100 млн евро пойдут на реализацию проектов, направленных на улучшение водоснабжения и водоотведения.

Кроме того, Украина получит 100 млн евро на восстановление объектов водо-, теплоснабжения и водоотведения, а также на модернизацию основных социальных услуг в сферах образования, здравоохранения и жилищном секторе.

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По словам министра, во время встречи стороны обсудили реализацию совместных проектов и начало новых, в частности в сфере транспорта, социальной инфраструктуры, энергоэффективности и энергетики.

"С начала полномасштабного вторжения России ЕИБ мобилизовал более 2 млрд евро экстренного финансирования. Благодарны банку за активную поддержку Украины и за вклад в нашу устойчивость", - добавил Шмыгаль.

Международная помощь Украине - последние новости

9 апреля, Украина получила третий транш от ЕС объемом 1 млрд евро в рамках инициативы G7 ERA. Средства будут направлены на приоритетные расходы госбюджета.

Украина получит 432 млн долларов от Всемирного банка на восстановление транспортной инфраструктуры. Соответствующие соглашения в рамках проекта DRIVE были подписаны 2 апреля в Киеве между Министерством развития общин и территорий Украины и Всемирным банком.

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