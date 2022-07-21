Решение приняли из-за растущей инфляции.

Европейский центральный банк впервые с 2011 года повысил процентные ставки. Решение принято для борьбы с инфляцией в еврозоне, которая в прошлом месяце выросла до 8,6%.

Об этом пишет The Guardian

Неожиданным шагом ЕЦБ повысил свою базовую ставку на 0,5 процентных пункта после того, как экономисты ожидали повышения лишь на 0,25 процентных пункта. В ЕЦБ заявили, что увеличение необходимо для ограничения давления на цены в течение следующих двух лет.

"Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 50 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 0,5%, 0,75% и 0,00% соответственно с 27 июля", - говорится в сообщении.

В преддверии данного решения евро продолжал падать по отношению к доллару. Ожидается, что доллар будет и дальше укрепляться на следующей неделе, когда ФРС может повысить основную процентную ставку на 0,75 пункта.

Опасения по поводу рецессии помогли подтолкнуть евро к 20-летнему минимуму в отношении к доллару, что усугубляет задачу ЕЦБ по борьбе с инфляцией, что ухудшает ситуацию с ценами на энергоносители.

Главный экономист по еврозоне в банке ING Карстен Бжески заявил, что экономические перспективы ухудшаются с каждым днем.

"В то же время общая инфляция по-прежнему растет и, по нашему мнению, будет постепенно снижаться только к концу года, если снизится. Постепенный и осторожный процесс нормализации, начатый ЕЦБ в конце прошлого года, был слишком медленным и запоздалым", - подытожил Бжески.

Инфляция в США - что известно

В июле текущего года инфляция в США достигла максимального показателя за 41 год. По итогам июня потребительские цены в США выросли на 9,1% в годовом измерении.

Инфляция ускорилась по сравнению с показателем 8,6% в мае и обновила максимум с ноября 1981 года. Базовая инфляция, не учитывающая влияние краткосрочных изменений цены на продукты питания и энергетики, выросла на 5,9%.

Максимальный рост показали цены на энергоносители — индекс вырос на 41,6%, или больше всего с 1980 года. Продовольствие подорожало на 10,4% за последний год — быстрее всего с 1981 года.

В месячном измерении инфляция в США выросла на 1,3%. Это также произошло из-за роста стоимости энергоносителей и продовольствия. Это превысило прогнозы экономистов, которые ожидали июньскую инфляцию на уровне 8,8%.

Позже появилась информация, что Федеральная резервная система США может повысить учетную ставку на 100 базисных пунктов, чего не было с начала 90-х.

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