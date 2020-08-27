Премьер провел онлайн-встречу с представителями Европейской Бизнес Ассоциации.

Кабинет министров готовит пять евроинтеграционных шагов и реформ, которые позволят Украине внедрить лучшие европейские практики.

Об этом во время онлайн-встречи с представителями Европейской Бизнес Ассоциации заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сказано в сообщении на правительственном портале.

«Мы сейчас активно обсуждаем с нашими европейскими партнерами вопрос «промышленного безвиза» Украины с Европейским Союзом. Это должно значительно упростить доступ украинских товаров на рынок ЕС. Также ведем переговоры о подписании соглашения о совместном авиационном пространстве. По нашему мнению, эта сделка может стать весомым двигателем для восстановления авиационного сектора, который существенно пострадал от коронакризиса во всем мире», - цитирует Шмыгаля его пресс-служба.

Третьим шагом, по словам главы правительства, должно стать присоединение Украины к европейской энергетической сети ENTSO-E, что позволит создать полноценную конкуренцию на рынке электроэнергии, поможет установить справедливую цену и повысить безопасность самих сетей.

«Важным блоком в контексте евроинтеграции Украины также является реформа таможни. Мы четко понимаем, что таможня может быть реформирована не через отдельные персоналии, а только через создание там европейских правил. В частности, это евроинтеграционные проекты по объединению баз таможенной стоимости с ЕС, создание риск-ориентированных систем и «зеленых коридоров» на таможне для честного бизнеса», - цитирует Шмыгаля его пресс-служба.

Пятым шагом премьер назвал имплементацию инициативы по внутреннему водному транспорту в Украине в систему европейского водного транспорта.

«Это также способствовало бы значительному развитию логистики и усилению нашего экспорта», - цитирует Шмыгаля его пресс-служба.

Евроинтеграция Украины: суть процесса

В 2014 году Европейский Союз и Украина подписали Соглашение об ассоциации, что стало началом нового периода в развитии отношений между ЕС и Украиной.

Соглашение является основным инструментом для более тесного сближения Украины и Евросоюза: оно способствует углублению политических отношений, более сильным экономическим связям и взаимному уважению общих ценностей.

Экономическая часть соглашения, об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли, предоставляет Украине возможность для расширения торговых отношений и экономического развития, поскольку открывает новые рынки, способствует адаптации законодательства, стандартов и регламентов в различных секторах. Последнее поможет интегрировать стандарты ЕС в ключевые секторы украинской экономики.

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Автор: Екатерина Гирнык