Украина выкупит евробонды c погашением в 2021—2022 годах
Украина за счет нового выпуска евробондов на $2 млрд выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму $846,15 млн.
Об этом сообщает Ирландская фондовая биржа.
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Сумма и сроки
Минфин выкупит бонды с погашением в 2021 году на номинальную сумму $434,819 млн по цене 104,5% от номинала, а с погашением в 2022 году — на сумму $371,341 млн по цене 105,5%. Суммарный объем выплаты составит $846,15 млн.
Дата расчетов по евробондам с погашением в 2021 и 2022 годах — 28 июля, а по еврооблигациям-2033 — 30 июля.
Хронология событий
1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал президенту Украины заявление об отставке.
2 июля 2020 года Украина отменила новый выпуск облигаций с погашением в 2033 году на сумму 1,75 млрд долл. на фоне новостей о том, что глава Нацбанка Яков Смолий подал в отставку.
16 июля 2020 года Верховная Рада Украины назначила Кирилла Шевченкоглавой Национального банка Украины.
23 июля 2020 года правительство Украины объявило о намерении возобновить выпуск евробондовпосле вынужденной приостановки продажи ценных бумаг на 1,75 миллиардов долларов в начале июля.
В тот же день, 23 июля 2020 года, Украина разместила 12-летние еврооблигациис погашением в марте 2033 года на 2 млрд долл. под 7,25% годовых.
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