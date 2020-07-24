Украина выкупит евробонды c погашением в 2021—2022 годах

Суммарный объем выплаты составит $846,15 миллионов

Украина за счет нового выпуска евробондов на $2 млрд выкупит еврооблигации с погашением в 2021 и 2022 годах на общую сумму $846,15 млн.

Об этом сообщает Ирландская фондовая биржа.

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Сумма и сроки

Минфин выкупит бонды с погашением в 2021 году на номинальную сумму $434,819 млн по цене 104,5% от номинала, а с погашением в 2022 году — на сумму $371,341 млн по цене 105,5%. Суммарный объем выплаты составит $846,15 млн.

Дата расчетов по евробондам с погашением в 2021 и 2022 годах — 28 июля, а по еврооблигациям-2033 — 30 июля.

Хронология событий

1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал президенту Украины заявление об отставке.

2 июля 2020 года Украина отменила новый выпуск облигаций с погашением в 2033 году на сумму 1,75 млрд долл. на фоне новостей о том, что глава Нацбанка Яков Смолий подал в отставку.

16 июля 2020 года Верховная Рада Украины назначила Кирилла Шевченкоглавой Национального банка Украины.

23 июля 2020 года правительство Украины объявило о намерении возобновить выпуск евробондовпосле вынужденной приостановки продажи ценных бумаг на 1,75 миллиардов долларов в начале июля.

В тот же день, 23 июля 2020 года, Украина разместила 12-летние еврооблигациис погашением в марте 2033 года на 2 млрд долл. под 7,25% годовых.

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