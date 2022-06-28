Как было объявлено на саммите G7, Соединенные Штаты присоединились к ограничениям в отношении импорта российского золота.

Соединенные Штаты и несколько ключевых экономических союзников запретят импорт российского золота.

Об этом говорится в сообщении Минфина США.

Как было объявлено на саммите G7, Соединенные Штаты присоединились к ограничениям в отношении импорта российского золота, крупнейшего экспорта РФ за пределами энергетического сектора, вместе с Британией, Канадой и Японией.

Кроме того, санкции введены против сотни компаний ( "Камаз", "Туполев" и "Союз добровольцев Донбасса"), многие имеют решающее значение для оборонно-промышленной базы Российской Федерации, включая государственную корпорацию Ростех, а также против 57 россиян.

В черный список Минфина США на этот раз попали, в частности, пророссийские коллаборанты (Галина Данильченко), пропагандистка Тина Канделаки и экс-министр обороны РФ Сергей Сердюков.

"Широкие многосторонние обязательства и действия членов G7 на этой неделе еще больше ограничили доступ Российской Федерации к технологиям, имеющим решающее значение для их вооруженных сил. Таргетинг на российскую оборонную промышленность снизит возможности Путина и еще больше осложнит его войну против Украины, которая уже страдает от нарушенных цепочек поставок и сбоев в логистике", - отметила министр финансов США Джанет Йеллен.

Как писал УНИАН, на июньском саммите в Германии лидеры "Большой семерки" согласились еще больше ограничить доступ России к ключевым промышленным ресурсам, услугам и технологиям; ограничить участие России в мировой торговле, в частности, сократить доходы РФ от продажи золота (как и анонсировалось ранее).

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