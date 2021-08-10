Недавно европейская валюта в Украине ощутимо подешевела.

Евро в Украине значительно подешевело впервые с прошлого года. С начала лета цена обвалилась на две гривни за евро - с 33,58 до 31,55 гривни.

Об этом сообщает телеканал "Украина 24".

По прогнозу экспертов, сейчас стоимость валюты зависит от ситуации в мире. В Ассоциации украинских банков говорят, что пандемия повлияла на нее - сейчас ситуация является неблагоприятной для многих валют мира. Для украинской, в том числе. Эксперты говорят, что ситуация может поменяться осенью.

"Евро может остаться на отметке 32-32,2 гривни, если мы говорим о завершении третьего квартала. И, скорее всего, в завершение года евро подрастет до 33 гривень за 1 евро, поскольку европейская экономика немного медленнее развивается, чем американская", - пояснил президент Ассоциации украинских банков Андрей Дубас.

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Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу аналитика, после временного затишья, курс доллара в Украине начнет расти и к концу августа подорожает до 27 гривень за доллар. Как уточнил Андрей Гойлов, доллар может подорожать с 26,8 до 27,15 грн/$.

В то же время старший аналитик компании Esperio Ян Кароль прогнозирует, что стоимость валюты может пробить психологическую отметку и будет колебаться между 26,93-27,07 грн/$.

По мнению экспертов, курс доллара будет зависеть от цен на сырьевых рынках и от ситуации на рынке ценных бумаг.

Автор: Юрий Годован