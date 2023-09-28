В этом году уровень инфляции в ФРГ, как ожидают аналитики, остановится на отметке в 6,1%, но в следующем году он должен снизиться до 2,6%.

Экономика Германии по итогам текущего года покажет спад на 0,6%, хотя ещё весной исследование показывало рост в 0,3%.

Причина прогнозируемого снижения ВВП, по словам замглавы Института экономических исследований Лейбница Оливера Холтемеллера, заключается в том, что "промышленность и частное потребление восстанавливаются медленнее, чем ожидалось", сообщает BILD на русском.

Как говорится в материале, пять институтов экономических исследований Германии провели совместное исследование и пришли к выводу, что на немецкую экономику давит политическая неопределённость, на фоне которой объёмы производства не восстанавливаются.

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Однако эксперты полагают, что в следующем году рост ВВП должен составить 1,3%. В этом году уровень инфляции в ФРГ, как ожидают аналитики, остановится на отметке в 6,1%, но в следующем году он должен снизиться до 2,6%. Исследователи также прогнозируют уровень инфляции в 1,9% на 2025 год.

Что происходит с экономикой Германии

8 мая мая 2023 года вслед за первой экономикой мира еще одна страна оказалась в шаге от рецессии. Промышленные заказы в Германии упали на 10,7% по сравнению с февралем, что стало самым большим месячным снижением с 2020 года.

Кроме того, в мае 2023 года сообщалось о том, что экономика Германии вошла в техническую рецессию. Среди европейских стран в 2023 году рецессия ожидалась только в Германии и Великобритании.

ВВП Германии в первом квартале 2023 года сократился на 0,3% по сравнению с периодом за предыдущие три месяца и страна вошла в техническую рецессию. Министр финансов страны Кристиан Линднер подтвердил данную информацию, отметив при этом: "Данные по ВВП Германии показали на удивление негативные сигналы". По его словам, по сравнению с другими высокоразвитыми экономиками Германия теряет потенциал роста.

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