Среди европейских стран в 2023 году рецессия ожидалась только в Германии и Великобритании.

ВВП Германии в первом квартале 2023 года сократился на 0,3% по сравнению с периодом за предыдущие три месяца и страна вошла в техническую рецессию.

Как сообщает Reuters, снижение ВВП в первом квартале следует за снижением на 0,5% в четвертом квартале 2022 года. Рецессия обычно определяется как два последовательных квартала сокращения.

Министр финансов страны Кристиан Линднер подтвердил данную информацию, отметив при этом: "Данные по ВВП Германии показали на удивление негативные сигналы". По его словам, по сравнению с другими высокоразвитыми экономиками Германия теряет потенциал роста.

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В первом квартале 2023 года потребление домашних хозяйств в ФРГ снизилось на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом после ценовых, сезонных и календарных корректировок. Государственные расходы также значительно сократились на 4,9% за квартал.

При этом эксперты Destatis отмечают: в ФРГ снизилась покупательная способности населения в свете высокой инфляции и повышения цен на энергию. Немцы начали больше экономить на продуктах питания, одежде и обуви, на предметах интерьера. В статистическом бюро сообщили, что инфляция в Германии остается на довольно высоком уровне.

Среди европейских стран в 2023 году рецессия ожидалась только в Германии и Великобритании. В 2024-2026 годах рост ВВП ФРГ, по прогнозу МВФ, составит лишь 1-2%.

Как говорится в материале, компании ФРГ страдают от повышения цен на энергоносители, а в будущем негативное влияние на развитие экономики окажет кадровый кризис: нехватка высококвалифицированных специалистов и демографическая ситуация, в первую очередь старение населения.

Рецессия в Германии

8 мая 2023 года Министерство экономики Германии зафиксировало резкое сокращение промышленного производства, что говорило о том, что страна находится в шаге от рецессии. Показатели упали на 3,4% в марте по сравнению с предыдущим месяцем.

Падение показателей было вызвано замедлением производства в автомобилестроительном секторе. Производство автомобилей и автозапчастей упало на 6,5% по сравнению с февралем. Производство машин и оборудования - на 3,4%, а производство в строительном секторе - на 4,6%.

В марте промышленные заказы в Германии упали на 10,7% по сравнению с февралем, что стало самым большим месячным снижением с 2020 года. В марте в Германии также упали объемы розничных продаж и экспорта. ВВП в четвертом квартале пересматривался с 0,4% до 0,5% падения. В первом квартале ВВП показал нулевой рост.

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