В марте промышленные заказы в Германии упали на 10,7% по сравнению с февралем, что стало самым большим месячным снижением с 2020 года.

Министерство экономики Германии зафиксировало резкое сокращение промышленного производства, что говорит о том, что страна находится в шаге от рецессии. Показатели упали на 3,4% в марте по сравнению с предыдущим месяцем.

Как сообщает Reuters, падение показателей вызвано замедлением производства в автомобилестроительном секторе. Производство автомобилей и автозапчастей упало на 6,5% по сравнению с февралем. Производство машин и оборудования - на 3,4%, а производство в строительном секторе - на 4,6%.

В марте промышленные заказы в Германии упали на 10,7% по сравнению с февралем, что стало самым большим месячным снижением с 2020 года. В марте в Германии также упали объемы розничных продаж и экспорта. ВВП в четвертом квартале пересматривался с 0,4% до 0,5% падения. В первом квартале ВВП показал нулевой рост.

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"Немецкое производство все больше страдает от глобального повышения ставок, которое тормозит экономику. Риск рецессии в Германии возрастает", - заявил главный экономист Commerzbank Ральф Солвен.

Рецессия определяется как два последовательных квартала сокращения ВВП.

Рецессия и мировая экономика

29 апреля 2023 года ВВС со ссылкой на официальные данные американского Министерства торговли сообщило о том, что по итогам первого квартала 2023 года рост экономики США замедлился в годовом исчислении. Сообщалось, что крупнейшая экономика мира в шаге от рецессии.

"Мы прогнозируем, что экономика США скатится во второй половине года в рецессию, которая, как мы ожидаем, будет умеренной", — заявил экономист Wells Fargo Джей Брайсон.

По итогам первого квартала 2023 года рост экономики США замедлился в годовом исчислении до 1,1%, несмотря на то, что в предыдущем квартале рост ВВП составил 2,6%. На конец апреля 2023 года сокращение инвестиций достигло на 7,3%.

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