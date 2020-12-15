ВВП Украины в случае достижения такого уровня может вырасти на 12,1%.

Благополучие украинцев может вырасти на 3,6-7,6% в случае достижения Украиной высокого уровня цифровизации и регуляторного сближения с Европейским Союзом в вопросе создания единого цифрового рынка.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в результатах исследования "Интеграция Украины в Единый цифровой рынок ЕС: потенциальные экономические преимущества", представленных сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Согласно исследованию, ВВП Украины в случае достижения такого уровня цифровизации может вырасти на 12,1%.

Авторы исследования подчеркнули, что увеличение уровня цифровизации на 1% приводит к росту ВВП Украины на 0,42%.

Кроме этого, достижение высокого уровня цифровизации и регуляторного сближения с ЕС может увеличить объемы экспорта товаров из Украины в Евросоюз на 11,8-17% (на 2,4-3,4 миллиарда долларов), объемы экспорта услуг – на 7,6-12,2% (на 302-485 миллионов долларов).

В свою очередь, импорт товаров из ЕС может увеличиться на 17,7-27,7% (на 4,1-5 миллиарда долларов), импорт услуг – на 5,7-9,1% (на 191-305 миллионов долларов).

Отмечается, что ключевыми преимуществами создания единого цифрового рынка с ЕС являются: снижение трансграничных барьеров для цифровой торговли, уменьшение торговых расходов, эффект экономии от масштаба роста конкурентноспособного бизнеса, а также снижение стоимости, увеличение количества и улучшение качества цифровых продуктов.

В исследовании говорится, что на сегодняшний день большинство барьеров в сфере торговли цифровыми продуктами между ЕС и Украиной сконцентрированы в вопросах платежных систем, трансграничных транзакций, защиты прав интеллектуальной собственности и других ограничений в сфере торговли.

Авторами исследования выступили Министерство цифровой трансформации, Украинский центр европейской политики и Центр анализа международной торговли при Киевской школе экономики.

Что этому предшествовало

В октябре Минцифры сообщило, что интеграция Украины в Единый цифровой рынок Европейского Союза может обеспечить рост украинской экономики до 5% ВВП, а также способствовать увеличению торгового оборота между сторонами.

Интеграция предусматривает следующие этапы: регуляторное сближение украинского законодательства с европейским; уменьшение трансграничных барьеров в торговле цифровыми продуктами и расширение доступа Украины к онлайн-рынкам и цифровым технологиям ЕС.

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Автор: Павел Степанец