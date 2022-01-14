К концу года американская валюта может вырасти в цене.

В текущем году курс доллара в Украине в среднем составит 27,4-27,5 грн/$.

Такой прогноз озвучил в комментарии сайту "Телеграф" старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб.

Он добавил, что до конца года доллар может подорожать до 27,6-27,8 грн.

"Это базовый сценарий, который предусматривает: а) успешное продолжение программы stand by с МВФ; б) отсутствие серьезного политического обострения с РФ, и тем более перехода противостояния в "горячую фазу". Рост ВВП составит 3,5-4%. Инфляция может снизиться до 7%, но вряд ли достигнет установленной НБУ цели 5%", - пояснил он.

Эксперт также посоветовал украинцам придерживаться принципа диверсификации в вопросе хранения финансов.

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"Распределить свои сбережения из разных валют. Самый простой вариант – по одной трети хранить в гривне, долларе и евро", - сказал он.

Напомним, руководитель отдела аналитики Forex Club Андрей Шевчишин рассказал, что гривна продолжает терять свои позиции под давлением растущего спроса на валюту со стороны инвесторов и нерезидентов и может ослабнуть до уровня 28,2-28,3 грн/$.

Курс НБУ на 17 января

Национальный банк Украины на понедельник, 17 января, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 27,95 грн/долл., то есть гривна ослабла на 21 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 31,99 грн/евро, то есть гривна ослабла на 22 копейки по сравнению с предыдущим показателем.