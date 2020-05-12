Падение экономики Украины углубилось: ВВП в первом квартале сократилось на 1,2%

В министерстве ожидают, что коронавирус и мероприятия по борьбе с ним повлекут серьезные последствия для отечественной экономики, особенно в первом полугодии.

Валовой внутренний продукт Украины в январе-марте 2020 года сократился на 1,2%, тогда как Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозировало падение на уровне 0,9%.

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Об этом говорится в обзоре экономической активности за первый квартал этого года Департамента стратегического планирования и макроэкономического прогнозирования Минэкономики.

«Как и ожидалось, по результатам марта падение экономики углубилось. Так, по итогам января-марта сокращение сводного индекса производства составило 3,8% (падение на 1,8% в январе-феврале). С одной стороны это произошло из-за эффекта базы сравнения (в январе-марте 2019 года рост сводного индекса производства составил 2,6%), что, соответственно, отразилось на падении большинства показателей экономической активности (наиболее ощутимое в строительстве), кроме розничной торговли, которая хотя и продемонстрировала рост, но в марте имела динамику замедления», - сказано в сообщении.

В Министерстве отметили, что в марте отдельные подвиды производственной деятельности уже начали испытывать негативное влияние от распространения в мире COVID-19.

Также авторы обзора указали, что пандемия коронавируса, спровоцировавшая кризис мировой экономики, существенное падение цен на мировых сырьевых рынках (в частности, нефти, газа и металлов), карантинные меры в Украине и других странах в последующем будут иметь негативные последствия для производственной сферы, особенно – в первом полугодии 2020 года.

Как сообщал УНИАН, рост реального ВВП Украины в четвертом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года составил 1,5%, замедлившись с 4,1% в аналогичном выражении кварталом ранее. В январе-феврале ВВП сократился на 0,2%, тогда как по итогам января падение составляло 0,5%.