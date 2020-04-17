ВВП упадет на 4,2%: Минэкономики обнародовало прогноз о последствиях пандемии

В 2021 году прогнозируется рост экономики на уровне 2,4%.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства прогнозирует, что валовой внутренний продукт Украины в 2020 году сократится на 4,2%.

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Об этом сказано в обновленном консенсус-прогнозе «Украина в 2020-2021 годах: последствия пандемии», передает пресс-служба министерства.

«По прогнозам экспертов, Украина будет демонстрировать достаточно глубокое падение в 2020 году – на 4,2%. В 2020 году ускорятся инфляционные процессы до 7% против 4,1% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года) в 2019 году. Однако уже в 2021 году будет иметь место экономический рост на уровне 2,4%. Инфляция замедлится до 5,9% (в расчете декабрь к декабрю предыдущего года)», - сказано в сообщении

Наибольшая угроза для экономического восстановления в Украине, по мнению экспертов, заключается в длительности и усилении внутренних карантинных мероприятий.

«Что касается мер экономической политики, которые целесообразно внедрять для поддержки бизнеса во время действия карантинных мероприятий, наибольшую оценку эксперты дали увеличению дефицита бюджета как минимум до 6% для формирования достаточных фискальных стимулов. А относительно мер, которые необходимо внедрить для поддержки населения – это предоставление государственной финансовой помощи наиболее уязвимым слоям населения для снижения социальной напряженности и стимулирования спроса», - сказано в сообщении.

Также большинство экспертов считает, что поведение людей и структура спроса после завершения пандемии изменится, но несущественно. Вместе с тем, ускорятся процессы диджитализации, роботизации и использования модальности «удаленного рабочего места».

По оценке экспертов, значимыми рисками для украинской экономики являются дефицит внешнего финансирования и сужение возможностей доступа к международным рынкам капиталов (внешние риски), а также внутренние риски – значительный рост дефицита государственного бюджета, кассовые разрывы в Пенсионном фонде, других фондах государственного социального страхования.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров прогнозировал, что по итогам 2020 года падение украинской экономики составит 4,8%, а безработица вырастет до 9,4%.