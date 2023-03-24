Доля тех, кто ожидал, что экономическое положение страны в ближайшие 2-3 года улучшится, в сентябре–октябре 2022 года по сравнению с маем 2021 года выросла с 30% до 43%, а в феврале–марте 2023 года - до 52%.

В этом году уменьшилось количество негативных оценок экономической ситуации в Украине, а экономические ожидания украинцев в среднесрочной (2-3 года) перспективе существенно улучшились.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 22 февраля по 1 марта.

"Уже традиционно граждане Украины довольно скептически оценивают экономическую ситуацию в стране: в мае 2021 года, за восемь месяцев до начала полномасштабной войны, 60% опрошенных оценивали ее как "очень плохую" или "достаточно плохую" (и только 5% - как "хорошую" или "очень хорошую", а 32% - как "не плохую и не хорошую"). В сентябре–октябре 2022 года, то есть через семь месяцев после начала войны, выросла доля граждан, которые оценивали ее как "очень плохую" или "достаточно плохую" (до 64,5%)", - рассказали социологи.

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Однако, в феврале–марте 2023 года опрос продемонстрировал снижение негативных оценок даже по сравнению с "довоенным" периодом: сейчас оценивают экономическую ситуацию в стране как "очень плохую" или "достаточно плохую" 55% (4% - как "хорошую" или "очень хорошую", 37% - как "не плохую и не хорошую").

Кроме того, по данным исследования в довоенное время (в мае 2021 года) граждане не слишком верили в быстрые изменения в экономической сфере: лишь 12% считали, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к лучшему, 13% надеялись, что за это время изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.

Отмечается, что чаще в ближайшие после опроса месяцы граждане ожидали ухудшения ситуации: 22% отвечали, что экономическое положение страны изменится к худшему, 18% - что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи. Однако наиболее распространенным было мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится (соответственно 56% и 57% не ожидали изменений в этих сферах).

В то же время, в сентябре–октябре 2022 года значительно выросла доля тех, кто ожидал ухудшения положения дел в экономике, до 35% (за счет снижения до 37,5% доли тех, кто считал, что ситуация не изменится), лишь 9,5% считали, что ситуация изменится к лучшему.

По данным опроса, проведенного в феврале–марте 2023 года, доля тех, кто ожидает ухудшения положения дел в экономике в течение 3 месяцев, снизилась до 23%, и выросла доля как тех, кто ожидает улучшения ситуации (до 13%), так и тех, кто считает, что она не изменится (до 45%).

Также результаты опроса свидетельствуют, что после начала широкомасштабной войны существенно улучшились экономические ожидания в среднесрочной (2-3 года) перспективе.

Доля тех, кто ожидал, что экономическое положение страны в ближайшие 2-3 года улучшится, в сентябре–октябре 2022 года по сравнению с маем 2021 года выросла с 30% до 43%, а в феврале–марте 2023 года - до 52%.

А доля тех, кто ожидал ухудшения ситуации, снизилась и составила соответственно 21%, 15% и 11%, также меньшей стала доля тех, кто считает, что ситуация в этой сфере не изменится (соответственно 26%, 14% и 11%).

Опрос методом face-to-face проводился на подконтрольных территориях Украины по стратифицированной многоступенчатой выборке с применением случайного отбора на первых этапах формирования выборки и квотного метода отбора респондентов на заключительном этапе (когда осуществлялся отбор респондентов по половозрастным квотам). Опрошены 2 тыс. 020 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Война позиция украинцев

24 февраля 2023 года 90% украинцев заявили, что необходимо наносить удары по территории России. Не поддержали нанесение ударов по РФ лишь 7% респондентов.

9 марта 2023 года более 80% опрошенных украинцев заявили, что Беларусь является стороной, которая воюет против Украины. В целом украинское общество продемонстрировало негативное отношение к Беларуси.

13 марта 2023 года почти 70% украинцев поддержали идею военного освобождения временно оккупированного Россией Крыма, даже если это будет означать более длительную войну с РФ и уменьшение помощи Запада.

По состоянию на 15 марта 2023 года наивысшим уровнем доверия у украинцев среди государственных и общественных институтов пользовались вооруженные силы. Президенту доверяли более 80% граждан, правительству – 50%.

По состоянию на 23 марта 2023 года 97% опрошенных жителей Украины верили в победу в войне, которую развязала Российская Федерация. 74% украинцев считают, что Украина сохранит территории в пределах границ 1991 года.

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