По словам Марченко, дата получения очередного транша от МВФ является техническим вопросом.

Миссия Международного валютного фонда продолжит свою работу в Украине на протяжении еще 7-10 дней.

Читайте такжеУкраина может получить транш МВФ не раньше апреля - JP MorganОб этом сообщил во время интервью одному из телеканалов министр финансов Сергей Марченко.

"Мы сейчас в активной стадии переговоров. Миссия продолжена на 7-10 дней. За это время мы финализируем меморандум и четко поймем, какие обязательства сможем на себя взять",- сказал Марченко.

Он добавил, что дата получения очередного транша от МВФ является техническим вопросом.

"Конечно, деньги хотелось получить еще в прошлом году. Но главное, что мы постепенно выполняем взятые на себя обязательства", – сказал министр.

Марченко также отметил, что введение государственного регулирования цен на газ - это одна из тем, которая обсуждается с представителями МВФ.

"Из-за изменений граничной цены, конечно, возникают вопросы у наших партнеров. Это в процессе обсуждения, идут активные консультации. Запуск рынка газа было одним из наших обязательств", – сказал Марченко.

По его словам, партнеры ожидают увидеть четкую модель, которая не позволит повториться ситуации с возвратом регулирования цен на газ в будущем.

"В МВФ понимают, что принятое правительством Украины решение является необходимым с точки зрения защиты граждан", - добавил министр.

Что этому предшествовало

11 января в Украине возобновила работу Миссия Международного валютного фонда по пересмотру программы stand-by.

9 июня 2020 года Совет директоров Международного валютного фонда утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины с финансированием, эквивалентным 3,6 миллиарда SDR (около 5 миллиардов долларов), направленную на помощь Украине в преодолении последствий пандемии COVID-19.

12 июня Украина получила первый транш кредита МВФ в рамках новой программы сотрудничества в размере 2,1 миллиарда долларов.

В конце ноября Министерство финансов сообщило об успешном завершении переговоров с Международным валютным фондом по основным параметрам проекта госбюджета на 2021 год, что было одной из главных предпосылок для начала первого пересмотра совместной с МВФ программы stand-by для Украины.

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Автор: Богдан Слуцкий