Американский доллар больше не самая популярная валюта для покупки "крипты"

В мире криптовалюты американский доллар сдал лидерские позиции. В первом квартале 2024 года самой используемой валютой для торговли криптовалютами стал южнокорейский вон.

Издание The block пишет, что совокупный объем торгов вонами на централизованных криптобиржах - это касается всех криптовалют, в том числе Bitcoin - составил 456 миллиардов долларов, а долларом США - 445 миллиардов долларов.

"В первом квартале 2024 года южнокорейский вон превзойдет доллар США по совокупному объему торгов", - говорится в отчете исследовательской компании Kaiko.

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Ужесточение контроля над криптовалютами в Южной Корее

Правительство страны прилагает усилия для создания нормативной базы для местных инвесторов. В июле 2023 года в Южной Корее был принят Закон о защите пользователей виртуальных активов - первый закон, посвященный криптовалютам, который должен вступить в силу уже в июле.

Закон направлен на искоренение использования нераскрытой информации для криптоинвестиций, манипулирование ценами на рынке и участие в мошеннических операциях. Он также требует от поставщиков криптовалютных услуг хранить более 80% депозитов в хранилище для защиты средств пользователей и участвовать в страховых программах для потенциальных компенсаций в случае нарушения безопасности.

В настоящее время Южная Корея работает над второй частью закона о защите пользователей, которая, как ожидается, будет направлена на стандартизацию выпуска криптовалютных токенов и раскрытие информации для инвесторов.

Криптовалюта в Украине - последние новости

Заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Украина, как кандидат в члены Евросоюза, планирует принять европейские нормы по регулированию рынков криптоактивов для защиты потребителей.

Она отметила, что криптоиндустрия, которая имеет все большее влияние на финансовые рынки, требует унифицированного регулирования, в частности, имплементации Регламента о рынках криптоактивов.

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