Помощь получат работники или физическое лицо предприниматель, если его работодатель имеет одну из шести категорий Классификации видов экономической деятельности.

Более миллиона украинцев, которые остановили работу на время карантина, получат по восемь тысяч гривень финансовой помощи на портале и в мобильном приложении "Дія".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил вице-премьер-министр Украины, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, помощь получат работники или ФЛП, если его работодатель имеет одну из шести категорий Классификации видов экономической деятельности:

47 - Розничная торговля (кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами);

55 - Временное размещение;

56 - Деятельность по обеспечению блюдами и напитками;

59.14 - Демонстрация кинофильмов;

90 - Деятельность в области творчества, искусства и развлечений;

93 - деятельность в сфере спорта, организация отдыха и развлечений.

"Одна из 6 категорий КВЭД должна быть заявлена первой в регистрационных сведениях на 31.10.2020. Общий объем по данному направлению составит 10 млрд гривень", - отметил Федоров.

Финансовая помощь будет одноразовой.

"Программа поддержки по инициативе президента Украины принята сегодня правительством и направлена на рассмотрение в Верховную Раду", - добавил вице-премьер.

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Поддержка бизнеса

19 ноября Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству до конца рабочей недели подготовить драфт законопроекта по облегчению ведения бизнеса для малых и средних предпринимателей.

"Я поручил правительству, и в ближайшие дни мы ожидаем комплексную, действительно очень важную программу мероприятий, которые будут включать налоговые послабления, кредитные каникулы по существующим обязательствам, возможности новых кредитов на льготных условиях, секторальную поддержку бизнеса, который пострадал в результате карантина, программу поддержки людей, которые из-за карантина потеряли заработок или полностью были вынуждены прекратить свою деятельность и другие важные, возможные инструменты", - подчеркнул глава государства.

Карантин выходного дня

11 ноября Кабмин принял решение о введении в стране с 14 по 30 ноября карантина выходного дня. Он будет действовать с 00:00 субботы до 00:00 понедельника.

В частности, в выходные дни с ограничениями, предусмотренными в будние дни, дополнительно запрещена работа кафе и ресторанов (за исключением услуги «с собой»), ТРЦ, других развлекательных заведений, фитнес-центров и тому подобное. Разрешено работать продуктовым магазинам, аптекам, ветаптекам, почтовым отделениям, медучреждениям, АЗС. Это вызвало недовольство среди владельцев и работников «запрещенного» в выходные бизнеса.

В тот же день, 11 ноября, премьер-министр Денис Шмыгаль пообещал, что Кабинет министров окажет помощь бизнесу, который может понести потери от внедрения "карантина выходного дня".

16 ноября Шмыгаль заявил о том, что Кабинет министров сосредоточен на коммуникации с отраслями, чтобы выработать механизмы компенсации потерь от введения в Украине "карантина выходного дня".

23 ноября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что план по коронавирусной поддержке бизнеса почти готов.

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Автор: Денис Прядко