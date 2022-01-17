100 тысяч на открытие бизнеса: кто и как может их получить

В Украине заработала государственная программа "переквалификации" безработных в предпринимателей. Для этого каждый претендент может получить почти 100 тысяч гривен из госбюджета. УНИАН разбирался, как это будет происходить и на каких условиях.

Госпрограмма поддержки безработных малообеспеченных украинцев, которая поможет им сменить такой безрадостный статус на перспективный предпринимательский, стартовала в Украине с 1 января 2022 года. Для открытия собственного дела на три года они смогут получить беспроцентный микрокредит в размере почти 100 тысяч гривен (до 15 минимальных зарплат, что на начало 2022 года составляет 97 500 гривен). Деньги будут выделяться из госбюджета, на что в этом году предусмотрено около 100 миллионов гривен.

Погасить такой микрокредит новоиспеченный предприниматель сможет за счет уплаты налогов и социальных взносов. То есть, с каждым налоговым платежом сумма "долга" будет уменьшаться. Более того, если удастся трудоустроить не только себя, а еще двух человек по направлению Центра занятости, то возвращать помощь государству и вовсе не придется.

В Минсоцполитики ожидают, что эта программа поддержки поможет вывести безработных и других получателей госпомощи из состояния бедности.

"Это очень своевременная программа. Эпидемия коронавируса затормозила развитие экономики, многие люди потеряли работу и длительное время не могут ее найти или подрабатывают в неофициальном секторе экономики. Новая государственная программа предложит им прекрасную возможность реализовать себя в малом бизнесе", - отметила, анонсируя проект, министр социальной политики Марина Лазебная.

Почва для таких надежд есть. "Пилот" этого проекта – "Рука помощи" - был разработан Министерством социальной политики при содействии Всемирного банка и реализован в 2016-2019 годах во Львовской, Полтавской, Харьковской областях и трех территориальных громадах Житомирской, Донецкой и Черниговской областей. Тогда помощь от государства на открытие собственного дела получили более 200 человек, из которых свыше 90% до сих пор успешно работают (приличная цифра как для пилотного проекта). Тогда выплата каждому будущему предпринимателю, в среднем, составила 70 тысяч гривен. Приблизительно на такую сумму госпомощь получает среднестатистическая малообеспеченная семья. Другими словами, государство, вместо того, чтобы платить пособия по безработице и помощь малообеспеченным, стимулирует у украинцев предпринимательскую жилку, чтобы пополнять бюджет налогами. Ведь, как показал пилотный проект, вчерашние безработные создали десятки новых рабочих мест. Возможно, и сейчас сотням людей удастся выбраться из бедности.

Как получить финпомощь

Чтобы получить микрокредит для открытия собственного дела, нужно:

Подать заявление о желании участвовать в программе в Центр занятости по месту жительства.

Сообщить об отсутствии или наличии финансовых обязательств, превышающих размер кредита, а также о задолженностях по их погашению. Все сведения будут проверены в госреестрах.

Предоставить сведения о привлечении в прошлом к уголовной ответственности, отсутствии или наличии судимости, других ограничений. Хотя, эти данные Центр занятости также сможет самостоятельно проверить, обратившись в МВД.

Сообщить о возможной предпринимательской деятельности, наличии движимого и недвижимого имущества. Сведения также будут проверяться путем соответствующего государственного реестра.

Еще потребуется бизнес-план. Он может быть разработан самостоятельно или в процессе профессионального обучения в Центре занятости (это бесплатно).

Далее Центр занятости передаст все полученные и проверенные документы в специально созданную комиссию, в состав которой войдут представители Центра занятости, соцзащиты, исполнительного органа, местного самоуправления и налоговой. После этого комиссия, в присутствии заявителя, будет принимать окончательное решение о выделении денег.

Если комиссия дала добро, участник проекта должен зарегистрировать свой бизнес в течение месяца, а также заключить соглашение с региональным Центром занятости. Для получения средств необходимо будет предоставить номер открытого счета и договор, заключенный между участником программы и поставщиком оборудования или материалов (собственно, только они и будут оплачиваться в рамках кредита). На основании этих документов центр занятости будет оплачивать участникам программы расходы.

Но не стоит забывать, что эта финансовая помощь – целевой кредит, поэтому расслабиться после получения денег не выйдет. Один раз в квартал на заседании комиссии участники программы будут отчитываться о своих бизнес-реалиях. Но "докладчиками" будут не все, а выборочно.

Кредит можно будет погашать частями, а график следует согласовать с Центром занятости. Впрочем, в некоторых случаях возвращать деньги не придется. К примеру, если выполнить "трудовые" условия соглашения между предпринимателем и государством (трудоустроить других украинцев, которые стоят на учете в Центре занятости). Но решение о невозврате кредита будет, опять же, приниматься специальной комиссией по результатам проверки новоиспеченного бизнесмена. Не возвращается финансовая помощь и в случае смерти участника проекта.

Оценка экспертов

Консультант Киевского Центра поддержки и развития бизнеса Александра Томашевская положительно оценивает такую госпрограмму. По ее мнению, особенно такое нововведение может быть полезным для регионов - претенденты оттуда должны рассматриваться в первую очередь.

"Первые, кому реально такая программа поможет, это люди в регионах. Эта программа очень поспособствует развитию маленьких городков, сел. Почти 100 тысяч гривен – немалая сумма для периферии. На эти деньги там сто процентов можно открыть свой небольшой бизнес. Да и выделенных из бюджета на программу 100 миллионов гривен, как для старта, немало. Если все пойдет правильно, то, думаю, сумма будет увеличена", - подчеркнула эксперт.

По ее словам, в регионах запрос на качественные товары и услуги существует, но никто не хочет туда ехать и работать. Теперь на микроуровне там можно будет открыть очень широкий спектр бизнесов.

"Государству следует такой проект громко пиарить. Франчайзеры на такое откликнутся. Смогут организовать акцию по приобщению к бизнесу, а также подключатся поставщики оборудования и материалов. Их предложения сразу бы закрыли потребности новоиспеченных предпринимателей", - резюмировала Томашевская.

Юрист частной практики Сергей Царенко считает, что претендентам на получение средств нужно обратить внимание на то, что деньги в рамках господдержки не выделяются наличкой, а перечисляются для оплаты закупки исключительно материалов и оборудования.

"И это совершенно правильное решение. Если деньги дать в руки, то велика вероятность использования их не по целевому назначению. По сути, в такой способ будет осуществляться контроль целевого использования средств, что необходимо", - отметил юрист.

Он не исключает, что сразу не все будет идеально реализовываться, но за такими программами будущее. Единственное, что, к сожалению, не учтено в программе, так это аренда помещения для "молодого" бизнеса, которая составляет в бюджете предпринимателя крупную долю.

"Вероятно, это делано с учетом генерирования доходов, с которых и платятся налоговые платежи и взносы в бюджет", - отметил юрист.

Конечно, по итогам года будет проведен анализ, на что и как тратились предоставленные по госпрограмме поддержки малообеспеченных безработных средства. Не исключено, что по результатам исследования перечень возможностей будущих предпринимателей будет расширен. Но для начала и нынешняя программа - хорошая идея, поскольку дает возможность украинцам хотя бы начать зарабатывать на себя самостоятельно, а не вечно ждать "подачек" от государства.

Нана Черная