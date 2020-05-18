Экс-акционеры ЮКОСа добились ареста в Нидерландах брендов российской водки

Из-за возобновленного в Нидерландах дела ЮКОСа суд наложил арест на два российских бренда водки — Stolichnaya и Moskovskaya. Экс-акционеры компании грозят, что это «только начало». Россия намерена оспаривать это решение.

Представитель GML (холдинговая компания, отражающая интересы бывших мажоритарных акционеров ЮКОСа) Джонатан Хилл сообщил, что акционеры наложили арест в юрисдикции Нидерландов на водочные торговые марки Stolichnaya и Moskovskaya, принадлежащие России через федеральное казенное предприятие «Союзплодоимпорт».

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Эти бренды могут быть проданы на публичном аукционе в сентябре, а вырученные деньги отправятся бывшим акционерам ЮКОСа в счет погашения компенсации на $50 млрд, сказал Хилл, сообщает РБК.

ФКП «Союзплодоимпорт» считает арест принадлежащих ему товарных знаков на территории Бенилюкса неправомерным, сообщила пресс-секретарь казенного предприятия Нелли Пугачева. «Предприятие намерено обжаловать это решение и уверено, что арест товарных знаков будет отменен в судебном порядке», — сказала она.

Об аресте брендов по требованию экс-акционеров ЮКОСа сообщило нидерландское издание NRC. «Пока Российская Федерация игнорирует решения международных судов, мы будем конфисковать российскую государственную собственность в соответствии с законом. Претензия на товарные знаки в Нидерландах — это только начало», — цитирует издание слова Тима Осборна, одного из представителей экс-акционеров ЮКОСа.

18 февраля Апелляционный суд Гааги восстановил компании Hulley Enterprises, Yukos Universal и Veteran Petroleum в правах на получение от России $50 млрд за экспроприацию ЮКОСа. С учетом накопившихся процентов объем претензий бывших акционеров компании к российским властям достиг $57 млрд. 15 мая Россия обжаловала решение Апелляционного суда в Нидерландах. Бывший топ-менеджер ЮКОСа и основной бенефициар Group Menatep Limited Леонид Невзлин заявлял, что признанные потерпевшими от действий российских властей будут «использовать все доступные юрисдикции для признания этого решения, чтобы арестовать и взыскать средства и имущество Российской Федерации за рубежом».

Права на бренд Stolichnaya и Moskovskaya за Россией нидерландский суд окончательно закрепил только несколько месяцев назад. В январе Верховный суд Нидерландов окончательно подтвердил права России на использование водочных брендов Stolichnaya и Moskovskaya в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге. Тем самым был завершен 15-летний спор за эти бренды в странах Бенилюкс между Россией и бизнесменом Юрием Шефлером, владельцем SPI Group. Россия утверждала, что в 1990-х эти марки были незаконно приватизированы. В конце 1990-х бизнесмен Юрий Шефлер заплатил за 43 известных бренда, включая Stolichnaya и Moskovskaya, всего $300 тыс. Позднее Счетная палата оценила стоимость марок на момент их покупки не менее чем в $400 млн. К 2015-му стоимость только Stolichnaya и Moskovskaya достигала, по экспертным оценкам, уже $2 млрд. Но речь идет о глобальной стоимости марок — не только об оценке в Бельгии, Нидерландах и Люксембурге.

Cпор за права на водочные марки продолжается в судах Австралии, США и Австрии (например, австрийские суды уже дважды становились на сторону России). Представитель GML не ответил на вопрос, планируют ли бывшие акционеры добиваться арестов водочных марок в каких-то других юрисдикциях.

Право России на бренды российский Верховный суд утвердил в 2001 году. В 2002 году был создан «Союзплодоимпорт», который и занялся судебным разбирательством с SPI Group в других странах.