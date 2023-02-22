Из-за полномасштабного вторжения России обязательное декларирование в Украине было приостановлено, а чиновники и депутаты имеют возможность подавать декларации о доходах только по желанию.

На сегодняшний день декларации о доходах за 2021 год подали 28 народных депутатов, один министр, два работника Офиса президента Украины и один сотрудник Офиса генерального прокурора.

Об этом глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александр Новиков сообщил в эфире информационного телемарафона.

По его словам, всего в Украине более 700 тысяч должностных лиц должны подавать декларации о доходах, а из них за 2021 год отчитались около 500 тысяч.

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"Самый больший процент поданных деклараций как раз у должностных лиц, занимающих должности, не связанные с высокими коррупционными рисками. Это обычные государственные служащие, служащие местного самоуправления, работники государственных предприятий", - отметил Новиков.

При этом он добавил, что меньше всего подано деклараций народными депутатами - всего 28 депутатов подали декларации, только два работника Офиса президента, один чиновник Офиса генпрокурора и только один министр.

"То есть, чем выше уровень коррупционных рисков в деятельности лица, тем меньше подано деклараций", - констатировал Новиков.

Налоговая амнистия во время войны

В Украине 1 сентября 2021 года началась кампания по добровольному единоразовому декларированию активов физлиц, которая должна была продлиться год - до 1 сентября 2022 года.

С 1 сентября 2021 года граждане Украины имеют право подать одноразовую добровольную декларацию с указанием принадлежащих им активов, с которых не были уплачены налоги и сборы. При этом в добровольной декларации не нужно будет указывать источники происхождения задекларированных активов.

Из-за полномасштабного вторжения России обязательное декларирование в Украине было приостановлено, а чиновники и депутаты имеют возможность подавать декларации о доходах только по желанию.

26 июля 2022 года появилась информация о том, что в Раде хотят продлить налоговую амнистию на полгода.

В августе 2022 года Верховная Рада продлила срок проведения "налоговой амнистии" до 1 марта 2023 года.

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