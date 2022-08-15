С 1 сентября 2021 года граждане Украины имеют право подать одноразовую добровольную декларацию с указанием принадлежащих им активов, с которых не были уплачены налоги и сборы.

Верховная Рада продлила срок проведения налоговой амнистии до 1 марта 2023 года, поддержав соответствующую правку в налоговом законопроекте №7506-1.

Об этом сообщил первый заместитель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в своем Telegram.

"Рада продлила амнистию капиталов до 1 марта 2023 года. Соответствующая правка поддержана в законе №7506-1, который принят в целом", - говорится в сообщении.

Налоговая амнистия:

В Украине 1 сентября 2021 года началась кампания по добровольному единоразовому декларированию активов физлиц, которая должна была продлиться год - до 1 сентября 2022 года.

С 1 сентября 2021 года граждане Украины имеют право подать одноразовую добровольную декларацию с указанием принадлежащих им активов, с которых не были уплачены налоги и сборы. При этом в добровольной декларации не нужно будет указывать источники происхождения задекларированных активов.

26 июля 2022 года появилась информация о том, что в Раде хотят продлить налоговую амнистию на полгода.

Вас также могут заинтересовать новости: