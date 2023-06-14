Экспорт товаров из Украины в январе-апреле 2023 года по сравнению с январем-апрелем 2022 года сократился на 19,6% - до $13,334 млрд, в то время как импорт возрос на 21,5% - до $20,374 млрд.

В январе-апреле 2023 года отрицательное сальдо внешней торговли Украины товарами возросло в 39,8 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года - до $7,04 млрд с $0,177 млрд.

Как сообщает Государственная служба статистики, экспорт товаров из Украины за указанный период по сравнению с январем-апрелем 2022 года сократился на 19,6% - до $13,334 млрд, в то время как импорт возрос на 21,5% - до $20,374 млрд.

В апреле-2023 по сравнению с мартом-2023 сезонно скорректированный объем экспорта сократился на 9,3% – до $3,264 млрд, а импорта - на 1,3% - до $5,345 млрд.

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Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в апреле-2023 было отрицательным и составило $2,081 млрд, тогда как в предыдущем месяце оно также было отрицательным - $1,814 млрд.

Что происходит с экономикой Украины

В мае 2023 года инфляция в Украине замедлилась до 15,3%. С начала года существенно снизились цены на яйца, свеклу, помидоры и бананы, однако подорожали лук, капуста, морковь, яблоки и молочные продукты.

Инфляция на потребительском рынке в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составила 0,5%, с начала года – 3,8%.

Базовая инфляция в мае 2023 г. по сравнению с апрелем 2023 г. составила 0,3%, с начала года – 3,3%.

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