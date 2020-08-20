В Минфине пообещали до конца года выйти на 100% выполнение бюджета

По его словам, в начале лета команде Минфина пришлось снизить прогнозы по доходам, что привело к увеличению дефицита бюджета.

Украина к концу года выйдет на 100% выполнение бюджета.

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Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, об этом заявил замминистра финансов Денис Улютин.

"По нашим прогнозам, мы должны выполнить бюджет. Несмотря на то, что когда наша команда пришла в Министерство финансов, у нас было невыполнение около 40 миллиардов гривень. В последнее время работа Налоговой службы по борьбе со схемами возмещения, схемами уклонения от уплаты налогов догнала около 11 миллиардов перевыполнения. И это дает возможность понимать, что к концу года выйдем на стопроцентное выполнение бюджета", - цитирует замминистра пресс-служба Минфина.

Причины дефицита в бюджете

Он также сообщил, что в начале лета команде Минфина пришлось снизить прогнозы по доходам, что привело к увеличению дефицита. Однако все равно были недопоступления в бюджет, которые сейчас приходится догонять.

По словам Улютина, никто в то время не понимал, насколько сильно ударит коронакризис по Украине, по экономическому состоянию страны, по экономической активности. "Но сейчас мы достаточно уверенно видим, что выполнение будет стопроцентным", - добавил он.

Что этому предшествовало

По данным Счётной палаты, план расходов общего фонда государственного бюджета в I полугодии текущего года не выполнен на 51 миллиард гривень, или 9,5%, при том, что он был уменьшен на 77 миллиардов гривень.

План доходов в I полугодии не выполнен на 38 миллиардов гривень, или 7,8%.

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Автор: Максим Удочкин