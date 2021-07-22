Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году.

Фармацевтическая компания "Дарница" стала членом Союза украинских предпринимателей (СУП) - крупнейшей бизнес-ассоциации независимых украинских предпринимателей. Об этом заявил председатель совета директоров Darnitsa Group Дмитрий Шимкив, сообщает пресс-служба компании.

Он отметил, что сотрудничество "Дарницы" и Союза украинских предпринимателей позволит эффективно противостоять вызовам, которые сдерживают развитие фармацевтического рынка, и ускорить позитивные изменения. Для этого, по его словам, будут задействованы профессиональные наработки компании, которые с помощью Союза и в тесном сотрудничестве с законодателями должны обеспечить прозрачность и равные правила конкуренции для всех участников. А это, в свою очередь, способствует улучшению позиций украинских фармпроизводителей на мировых рынках.

"Компания нацелена на эффективную работу по выявлению и устранению барьеров, сдерживающих развитие рынка лекарственных средств", - отметил Шимкив.

"Мы рады, что объединяем все больше прозрачных и инновационных украинских компаний в СУП. Именно с такими опытными лидерами, как "Дарница", можем качественно и системно работать над воплощением положительных законодательных изменений в отрасли совместно с другими участниками Комитета по здравоохранению СУП. Поэтому готовы к плодотворному сотрудничеству", - прокомментировала исполнительный директор Союза украинских предпринимателей Екатерина Глазкова.

Напомним, ранее "Дарница" присоединилась к Украинской ассоциации бизнеса и торговли, которая, имея постоянное представительство в Евросоюзе, официально уполномочена представлять интересы украинских компаний-экспортеров в европейском сообществе.

Также фармкомпания стала членом крупнейшей мировой организации специалистов по регулированию в сфере здравоохранения и сопутствующих товаров The Regulatory Affairs Professionals Society (RAPS). Штаб-квартира RAPS расположена в США около Вашингтона с отделениями и филиалами по всему миру.

Союз украинских предпринимателей - это крупнейшая бизнес-ассоциация независимых украинских предпринимателей, созданная за пределами политических интересов с целью защиты интересов предпринимателей и формирования благоприятной бизнес-среды в Украине. Членами СУП являются более 800 компаний различного размера бизнеса из всех регионов Украины, главной целью которых является популяризация предпринимательской деятельности и улучшения бизнес-климата в стране.

Фармацевтическая компания "Дарница" основана в 1930 году. С 1998 года является лидером в Украине по объему производства лекарств в натуральном выражении. Миссия компании - помогать медицинским работникам и пациентам улучшать качество жизни благодаря науке, инновациям и доступности каждому. Портфолио компании включает 210 брендов лекарственных средств. Стратегические направления развития портфеля - кардиология, неврология и психическое здоровье, а также решение проблем боли. Продукция Дарнице экспортируется в 15 стран мира. Бенефициары компании - семья Загорий.

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Автор: Иван Бойко