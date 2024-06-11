Она подчеркивает, что ГАСУ активно участвует в этих изменениях, потому что определена одним из ключевых органов по контролю средств ЕС.

В Украине заработает новая система финансового контроля, которая поможет отслеживать эффективность использования финансовой помощи ЕС, выделенной на реформы и восстановление Украины после войны.

Об этом сообщила председатель Государственной аудиторской службы Украины Алла Басалаева. В частности, речь идет о 50 миллиардах евро средств в рамках Ukraine Facility, распределенных на 4 года.

"Перед Украиной стоит следующее "домашнее задание": как сделать так, чтобы эти деньги были потрачены максимально эффективно, в частности, местными чиновниками. Стоит сразу отметить, что это потребует изменения системы финансового контроля. В результате страна получит экономное использование ресурсов, четкое планирование финансовых расходов и ответственность со стороны всех участников", — отмечает Алла Басалаева.

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Она подчеркивает, что ГАСУ принимает активное участие в этих изменениях, поскольку она определена одним из ключевых органов для контроля за средствами ЕС. Госаудитслужба уже сегодня сотрудничает с Европейским управлением по вопросам предотвращения мошенничества (OLAF). В будущем европейские институты будут получать полную информацию о выявленных нарушениях.

Украина также должна создать независимую координационную службу по борьбе с мошенничеством (AFCOS) по образцу аналогичных служб в ЕС. Она будет формировать национальную стратегию в этой сфере, выявлять уязвимые места в управлении средствами ЕС и заранее исправлять их.

Басалаева подчеркнула, что в рамках Ukraine Facility прописан четкий регламент всех процедур: графики, сроки и приоритеты. Выплаты будут осуществляться ежеквартально и будут зависеть от того, подаст ли Украина заявку и как Еврокомиссия оценит соблюдение всех условий.

Поэтому наше государство должно обеспечить прозрачность тендеров, доступ к публичной информации, открытую конкуренцию и справедливость. А страны-члены ЕС и Еврокомиссия смогут напрямую коммуницировать с участниками программы на местном и региональном уровнях.

"Ukraine Facility — это не только о деньгах и пути к членству в ЕС. Это о совместной работе государственных органов, бизнеса и гражданского общества. О трансформациях и расширении ответственности. Потому что восстановление и развитие Украины после войны зависит не только от наших партнеров, а в первую очередь от нас самих", - подчеркивает Алла Басалаева.

Она отмечает, что каждый руководитель должен четко планировать финансовые расходы и экономно распоряжаться средствами.