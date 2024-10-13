Доллар со 'звездочкой': в чем уникальность и что это значит

Отмечается, что в США при печати банкнот используются различные символы.

Некоторые долларовые купюры имеют особый символ, на который мало кто обращает внимание. Речь идет о маленькой "звездочке" возле серийного номера.

Бюро гравировки и печати США пишет, что при производстве банкнот могут быть ошибки, из-за которых приходится заменять купюры. Один из самых популярных символов, обозначающий заменяемую купюру, - "звездочка".

Если такой символ находится после серийного номера, то это свидетельствует о типографической ошибке – то есть эта купюра заменила бракованный экземпляр.

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Дело в том, что двух банкнот с одинаковыми серийными номерами не может быть, поэтому к серийному номеру купюры добавляют "звездочку".

Центробанк США время от времени меняет дизайн долларовых банкнот. Такой шаг позволяет лучше защитить валюту от подделок и сохранить доверие к ней. Так, в 2013 году появились новые 100 долларов - так называемые "синие" доллары, которые имеют некоторые отличия.

Так, портрет и виньетка Бенджамина Франклина на новых купюрах немного больше и отсутствует овальная рамка. Помимо этого, для изготовления бумаги для банкнот используется хлопок и лен, что придает им бархатистости и легкой шероховатости.

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