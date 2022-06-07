Значительная часть крупных сельскохозяйственных предприятий, занимающихся выращиванием свиней и переработкой мяса, оказались в зоне боевых действий и на временно захваченных землях Украины, отметил председатель Комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

Цены на мясо в Украине значительно возросли из-за того, что большинство крупных сельскохозяйственных предприятий оказались в зоне боевых действий.

Об этом сообщил председатель Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Даниил Гетманцев на своей странице в Facebook по итогам встречи с Ассоциацией "Мясной отрасли" Украины.

По его словам, на встрече обсуждались вопросы роста цен на мясо, разблокировка импорта генетики свиней и дальнейшего стимулирования развития мясной отрасли.

"К сожалению, в мясной отрасли и отрасли свиноводства Украины сложилась критическая ситуация, которая влияет на основу национальной продовольственной безопасности Украины в период войны", - сообщил он.

Гетманцев отметил, что в результате военной агрессии России существенная часть крупных сельскохозяйственных предприятий, занимающихся выращиванием свиней и переработкой мяса, оказались в зоне боевых действий и на временно оккупированных территориях ("АПК-Инвест", Агрокомбинат "Слобожанский", "Мясокомбинат "Мясной", "Салтовский мясокомбинат", Восточно-Украинский мясокомбинат и другие).

"Все предложения будут приняты во внимание в работе над планом восстановления Украины", - уточнил председатель комитета.

Кроме того, представителям Ассоциации также предложена возможность составления перечня профессиональных предложений по решению актуальных проблем.

Напомним, в мае в Украине средняя цена на свинину в сетях розничной торговли закрепилась на уровне 132,5 грн/кг, что на 1,2% дороже, чем месяцем ранее.

Как отметили аналитики, средние розничные цены на другие виды мяса (говядина, курятина, индюшатина) в мае остались на уровне предыдущего месяца, однако в сравнении с аналогичным периодом прошлого года подорожание составило 10-27%.

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