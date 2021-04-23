По состоянию на 10:21 по Киеву биткоин стоил $49 222.

Сегодня, 23 апреля, цена биткоина снизилась более чем на 10%.

Об этом свидетельствуют данные сервиса CoinDesk.

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По состоянию на 7:18 по Киеву курс криптовалюты упал на 10,22%, до $49 098.

Стоимость биткоина опустилась ниже $50 тыс. впервые с 8 марта.

По состоянию на 10:21 по Киеву биткоин стоил $49 222.

Что такое биткоин

Биткоин (Bitcoin) - электронная валюта, концепт которой был озвучен Сатоси Накамото 2008 года и представлен им в 2009 году, базируется на самоопубликованном документе Накамото.

Изначально эта криптовалюта стоила всего несколько центов и практически не привлекала к себе внимания общественности. Только в 2013 году курс биткоина впервые преодолел отметку в 1000 долларов.

Знаковым для этой криптовалюты стал 2017 год, в начале которого один биткоин стоил тысячу долларов. Затем он начал пересекать тысячные отметки чуть ли не ежемесячно, уверенно приближаясь к 20 тысячам.

Как менялся курс криптовалюты

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Автор: Елена Коваленко