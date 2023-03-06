Бывший руководитель ОГХК Владислав Иткин в интервью изданию "Апостроф" заявил, что в выводах аудиторской проверки, на основании которых он был уволен с занимаемой должности, нет объективности, а есть лишь попытка сфабриковать какой-то обвинительный фактаж.

В частности, по словам Иткина, аудиторы ошибочно причислили к дебиторской задолженности предприятия 111 млн. грн., которые на самом деле являются кредиторской задолженностью. То есть то, что было названо "отгрузкой без оплаты" в адрес одной из компаний и "потерей товара", на самом деле было уплачено авансом.

Общая сумма дебиторской задолженности в 1,7 млрд. грн., по словам бывшего руководителя ОГХК, состоит из 165 млн. вовремя невозмещенного НДС и спорных и безнадежных долларовых долгов предыдущих периодов, сумма которых выросла за год на 33% сугубо из-за увеличения официального курса НБУ. В реальности же, чистая ликвидная дебиторская задолженность за 2022 год не выросла, а уменьшилась на 101 млн. грн. в сравнении с 2021 годом.

Видео дня

Что касается обвинения по заключению контрактов и дополнительных соглашений без согласования с ФГИУ на общую сумму 35,52 млн. дол., то по словам Иткина, Фонд не сообщал о своих возражениях к выполнению заключенных договоров и не принимал решения об отклонении сделок. А цифра в 35 млн. дол., является общей суммой поставок товара сразу по нескольким контрактам 2021-2022 г. г., которые были заключены разными составами правления и которые подписывались разными его членами.

Недостачу ильменита на сумму 23 млн. грн., о которой также сообщалось в материалах аудиторской проверки хозяйственно-экономической деятельности ОГХК за 2022 год - бывший руководитель предприятия называет полнейшим фейком. Была создана соответствующая комиссия, которая провела тщательную ревизию с участием специалистов обоих филиалов с соответствующими лабораторными исследованиями, перевешиваниями, замерами и т.д. Выводы этой комиссии об отсутствии недостач отражены в официальных документах за подписями нескольких десятков ответственных лиц. Аудиторы либо не обратили внимания на этот факт, либо сознательно его проигнорировали в своем отчете – заявляет Иткин.

Весь этот "аудит" содержит почти 200 страниц подобной ахинеи, которую даже не имеет смысла комментировать. По словам экс-чиновника, это не документ аудиторской проверки, а художественный рассказ с элементами детектива, фантастики и математики.

Инициатором свои отставки с должности врио председателя правления ОГХК Владислав Иткин считает первого заместителя председателя Фонда госимущества Дмитрия Клименко, а среди вероятных причин указывает лоббизм торговых компаний, которые соревнуются за доступ к контрактам с ОГХК и которые аффилированы с украинскими чиновниками и политиками. Вследствие переориентации ОГХК на работу с крупными трейдерами из США и Европы, компании с украинскими корнями оказались отодвинутыми от этой "кормушки".

"Я был неудобным руководителем, который мешает налаживанию новых коррупционных схем и не прислушивается к "добрым" советам старших товарищей, а ОГХК почти на год осталась без контроля со стороны покровителей и не приносила неправомерных доходов ни одному олигарху или чиновнику. В нашей стране госменеджеру могут списать все - коррумпированность, некомпетентность, но только не независимость" - цитирует Иткина "Апостроф".