Кабмин выделил более 3 миллиардов гривень на борьбу с COVID-19: куда пойдут деньги

Средства пойдут на обеспечение средствами индивидуальной защиты учреждений здравоохранения первой волны и экстренной медицинской помощи, которые работают с пациентами, больными COVID-19.

Кабинет министров Украины выделил 3 млрд 132 млн грн, которые пойдут на борьбу с распространением коронавируса в Украине.

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Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, соответствующее постановление принято на заседании правительства.

«Постановление предусматривает выделение 3 млрд 132 млн 500 тыс. грн на борьбу с коронавирусом в Украине. Сейчас документ на согласовании в Министерстве финансов и в Министерстве экономического развития. Мы учли все замечания», - прокомментировал министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По словам главы ведомства, эти средства пойдут на обеспечение средствами индивидуальной защиты учреждений здравоохранения первой волны и экстренной медицинской помощи, которые работают с пациентами, больными COVID-19; закупку товаров (работ, услуг), необходимых для обеспечения готовности и реагирования на вспышки COVID-19 (в частности, речь идет о расходах лабораторных центров Минздрава Украины, ГУ «Центр общественного здоровья Минздрава Украины» и ГУ «Украинский научно-исследовательский противочумный институт имени И. И. Мечникова Минздрава Украины»); заработную плату медицинских и других работников лабораторных центров Минздрава Украины за март - июнь 2020 года, привлеченных к выполнению мероприятий, направленных на обеспечение готовности и реагирования на вспышки коронавирусной болезни (COVID-19).

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 мая, в аэропорт "Антонов" (пгт Гостомель) прибыл самолет Ан-225 "Мрия" с благотворительным медицинским грузом из КНР весом более 100 тонн.