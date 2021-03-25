Бизнес уже годами борется с повышенными тарифами на эквайринг, которые выглядят как монополия нескольких банков.

Более 300 тыс. украинских компаний просят Верховную Раду согласовать законодательство с нормами Европейского Союза в сфере снижения тарифов за расчеты платежными картами, поддерживая законопроект № 4364 в части снижения ставок эквайринга и интерчейнджа.

Как представители бизнеса заявили в комментарии УНИАН,комиссия в Украине в 6 раз выше, чем в странах ЕС, поскольку там процент составляет максимум 0,3% и он ограничен законодательством, а у нас же в пользу финансовых учреждений отчисляется около 2% с каждой транзакции. Сейчас, в период пандемии, самое время положить конец высоким тарифам: это было бы облегчением как для людей, так и для бизнеса, и оздоровило бы всю экономику.

"В 2012 году общий расчет картами в крупном бизнесе в нашей индустрии составлял примерно 9%. Сейчас этот показатель достиг 48 – 50%. Логично, что тарифы должны бы падать, но банки каждый год поднимают ставку за эквайринг. В нашей индустрии это второй, после заработной платы, расход. Этот тариф является несправедливым. Именно поэтому мы поддерживаем закон, который должен существенно снизить этот тариф", – пояснил вице-президент АО "Концерн Галнафтогаз" Василий Даниляк.

В Нацбанке высказали свою позицию относительно ситуации с комиссиями и считают, что уменьшение ставок эквайринга приведет к увеличению стоимости обслуживания банковских счетов и карт, а также лишит клиентов программ лояльности. Предприниматели же таки будут настаивать на своих предложениях и передадут их на рассмотрение профильного комитета парламента.

Предприниматели отмечают, что при увеличении расчетных операций комиссия должна быть уменьшена.

"Объем операций вырос, и банковская комиссия тоже выросла. Так рынок не работает. Если вы покупаете чего-то больше, то вы за это платите, обычно, меньше. А в Украине все происходит наоборот. Один из главных аргументов высокой цены комиссии украинских банков заключается в том, что они платят кэшбек покупателю, но нужно понимать, что это исключительно маркетинговый инструмент для банков", – отметил соучредитель "Розетка. UА" Владислав Чечеткин.

Президент Украинской ресторанной ассоциации Сергей Трахачев рассказал, что до пандемии примерно от трети посетителей они получали платежи карточками, а после начала карантинных ограничений – почти 80% платежей.

"Государство создало достаточно большие ограничения в работе, но не было сделано почти никаких шагов для того, чтобы уменьшить уровень высокой комиссии. Нам важно, чтобы власть помогла наконец предпринимателям", – добавил он.

Руководитель Офиса простых решений и результатов Мария Барабаш также полностью поддерживает бизнес и считает необходимым снизить тариф за расчеты платежными картами

"Это признаки монопольного сговора. В ЕС ежегодно такие финансовые монополии получают сотни миллионов штрафов только за намеки на то поведение, которое демонстрируют у нас. Наш главный принцип – вести бизнес в Украине должно быть не дороже, чем в соседних странах", - сказала она.

По словам директора по вопросам сотрудничества с органами государственной власти и связям с общественностью "МЕТРО Кэш энд Керри Украина" Олеси Оленицкой, необходимо положить конец высоким тарифам, поскольку такой шаг стал бы значительным облегчением как для бизнеса, так и для простого украинца.

"Наша компания, как представитель крупного европейского оптового ритейлера, ежедневно обслуживает более 25 тысяч частных предпринимателей во всех уголках Украины, и мы, как никто другой, знаем, с какими трудностями им приходится бороться, чтобы продолжать работать в условиях пандемии. – отметила она.

Как сообщал УНИАН, 19 февраля 2021 года Верховная Рада Украины приняла в первом чтении проект закона о платежных услугах №4364, призванный урегулировать платежный рынок в Украине и привести законодательство Украины в соответствие с законодательством ЕС.

Справка УНИАН. Эквайринг - возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами.

Интерчейндж – это комиссия, которую банк, обслуживающий торговую точку (эквайер), перечисляет банку-эмитенту, картой которого расплатились.

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Автор: Иван Бойко