Заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко отметила, что "Доступные кредиты 5-7-9%" помогла многим предпринимателям преодолеть кризис.

Уполномоченные банки выдали предпринимателям 55,8 млрд гривен по программе президента Владимира Зеленского "Доступные кредиты 5-7-9%". Благодаря этому в период коронакризиса удалось сохранить рабочие места и создать новые.

Как свидетельствуют данные Министерства финансов, с момента старта программы по 26 июля выдано 21 160 кредитов на общую сумму 55,8 мдрд гривен. О востребованности программы свидетельствует тот факт, что только за неделю уполномоченные банки государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" выдали 438 кредитов на общую сумму 1,3 млрд гривен.

Заместитель главы Офиса президента Юлия Свириденко отметила, что "Доступные кредиты 5-7-9%" помогла многим предпринимателям преодолеть кризис.

"Значительную эффективность продемонстрировала предложенная Главой государства программа "Доступные кредиты 5-7-9%", за которыми обратились 12 тысяч предприятий. Это не просто возможность получить кредит на льготных условиях, но и сохранить рабочие места. И эти предприниматели не просто не сократили 200 тысяч сотрудников, которые уже работали у них на этапе, когда они делали заявку в банк, но и создали 15-17 тысяч, по нашим оценкам, новых рабочих мест", - сообщила Свириденко.

Напомним, заместитель главы Офиса президента, координатор "Большой стройки" Кирилл Тимошенко заявлял, что в рамках инфраструктурной программы президента Владимира Зеленского также запускают программу доступного ипотечного кредитования. Такая ипотека рассчитана на долгосрочный период - до 30 лет под низкую и фиксированную ставку 7% годовых.

Автор: Иван Бойко