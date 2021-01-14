При этом капитализация биткойна вновь превысила 700 миллиардов долларов.

Стоимость главной криптовалюты - биткоина - снова выросла, пересекая отметку в 38 тысяч долларов.

Читайте такжеЭксперт назвал самую выгодную валюту для сбереженийОб этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на портал CoinDesk.

"По состоянию на 8:29 14 января (по Киеву) стоимость биткоина составляла 38 098,92 доллара, а по состоянию на 12:59 (по Киеву) - 38 304,72 доллара", - говорится в сообщении.

При этом капитализация вновь превысила 700 миллиардов долларов - сейчас она достигла 715,3 миллиарда долларов.

Отмечается, что курс биткоина начал активно расти после того, Палата представителей США во второй раз объявила импичмент действующему президенту США Дональду Трампу, обвинив его в подстрекательстве своих сторонников к штурму Капитолия на прошлой неделе.

Что этому предшествовало:

Британский регулятор финансового рынка (FCA) и ЕЦБ после резкого роста биткоина заявили о необходимости более строгого контроля рынка криптовалют, отметив его сильную волатильность, а также связанную с ним криминальную активность.

Forbes опубликовал топ - 6 инвесторов в биткоины, которые больше всего заработали на резком росте криптовалюты в конце 2020 года - рейтинг возглавили братья Уинклвоссы, чьи криптовалютные активы оценили по 1,4 миллиарда долларов.

Ранее стоимость биткоина упала до уровня 34-35 тысяч долларов после роста на 37% по результатам прошлой недели (тогда курс биткоина приближался к рекордным 42 тысячам долларов).

Криптовалюта Bitcoin вечером 7 января достигла очередного рекорда в 40 324 доллара, эксперты объясняют это попытками инвесторов компенсировать влияние инфляции, слабым долларом и большим количеством расчетов.

Стратеги JPMorgan Chase во главе с Николаосом Панигирцоглу прогнозируют, что в долгосрочной перспективе стоимость биткоина может достичь 146 тысяч долларов.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН